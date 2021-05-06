من خلال مؤتمر صحفي بر الأحساء تستعرض مشروع زكاة الفطر

دوت الخليج- أسماء سعد- الأحساء

عقدت جمعية البر بالاحساء اليوم الأربعاء في مقر الإدارة العامة المؤتمر الصحفي لزكاة الفطر لعام 1442هـ، بحضور مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين الدكتور عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين ومدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحزيمي ومدير إدارة الشراكات والإعلام وليد بن خالد البوسيف وعدد من منسوبي الجمعية والجهات الإعلامية بالاحساء.

29 عاما

وفي مستهل المؤتمر الذي انطلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتكول التجمعات بدعوة الإعلاميين المحصنين ضد فايروس كورونا لحضور المؤتمر، رحب الدكتور عبدالمنعم الحسين بممثلي وسائل الإعلام، مستعرضا أهمية مشروع زكاة الفطر كونه أحد المشاريع التي تنفذها الجمعية كل عام ومنذ أكثر من 29 عاما، والذي تنطلق أعماله في كل عام بخطة ممتدة تبدأ بنهاية الموسم السابق له، وتكون ذروة العمل فيه أواخر شهر رمضان المبارك.

تجاوز الصعاب

وأكد مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين الدكتور عبدالمنعم بأن الجمعية تحقق نجاح تلو الأخر وتعمل على تجاوز كافة الصعوبات التي تواجه المشروع ومن أبرز تلك التحديات جائحة كورونا التي أثرت على أعمال الجمعية خلال موسم رمضان للعام المنصرم والطرق التي اتبعتها في تنفيذ برامجها بتطبيق الاحترازات الصحية والبروتكولات الأمنية خلال أوقات الحجر والمناطق المعزولة، إلا أن الجمعية وعبر فرق ولجان واجتماعات وخطط مدروسة ومراقبة مستمرة للمتغيرات استطاعت من تنفيذ خطة عمل تجاوزات من خلالها كافة الصعاب، ساهمت في إيصال مساعداتها للمستفيدين من خدماتها والمتضررين من جائحة كورونا.

ارتفاع بنسبة 8%

وأضاف الدكتور الحسين بأن أكثر من 28 ألف مستفيد من المسجلين في الجمعية ومتضرري جائحة كورونا استفادوا من مشروع زكاة الفطر للعام الماضي، كما استقبلت الجمعية أكثر من 160 ألف طلب توكيل لزكاة الفطر عن طريق التحويل البنكي ومتجر البر الالكترونين بنسب ارتفاع تجاوزت 8% في اعداد الموكلين.

إدارة الزكوات

من جهته أوضح مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحزيمي بأن الإدارة المالية لمشروع الزكاة تعتبر واحدة من أهم الإدارات حيث تقوم الإدارة المالية للمشروع بمتابعة استقبال الزكوات عن طريق الإدارة العامة والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى التنسيق مع المراكز التجارية الكبرى بالاحساء لاستضافة وتوزيع زكاة الفطر على المستفيدين عن طريق نظام منافذ التي يتم تغذيتها مسبقا بقيمة زكاة الفطر، بالإضافة إلى التنسيق مع مديري المراكز التابعة لجمعية لمتابعة تدفق التوكيلات وعمل خطة مالية لتحرير السندات ومتابعة التحويلات، ووضع آلية لإدارة الزكوات وتنفيذ توزيعها.

حوكمة وضبط

ونوه الحزيمي بان مشروع زكاة الفطر وصل إلى مرحلة عالية من الحوكمة والضبط، حيث اتخذت الجمعية خطوة في توزيع زكاة الفطر باستخدام نظام منافذ الالكترونية والتي تمكن المستفيد من استلام المخصص له من زكاة الفطر، من خلال متاجر كبرى لبيع المواد الغذائية، علما بأن السعر الذي تطرحه الجمعية لزكاة الفطر يعتبر من أقل الأسعار على مستوى المملكة.

دفع الكتروني

من جهته أوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام وليد بن خالد البوسيف بان الجمعية تقوم ببث العديد من الرسائل التوعوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها لنقل فتاوى العلماء بإجازة توكيل الجمعية لإيصال الزكوات لمستحقيها في وقتها الشرعي، كما تعمل إدارة إعلام المشروع بإيضاح الطرق التي تمكن الموكل من أداء زكاته من جواله وبخطوات يسيرة عبر متجر البر الالكتروني، او التحويل البنكي، او الدفع في مقرات المراكز التابعة للجمعية والمكاتب التابعه لها.

دعم فني

وأشار البوسيف بأن الجمعية تقوم بإيصال الزكاة للمستفيدين في الوقت الشرعي دون أي تأخير، بالإضافة إلى توفير خدمة الدعم الفني الهاتفي عبر موقع الجمعية الالكتروني وخدمة الواتساب للرد على جميع الاستفسارات. كما تستخدم الجمعية التقنية للحصول على معلومات آنية (من الذي استلم ومتى ومن أي موقع).