نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي موعد صرف حساب المواطن في السعودية لشهر رمضان 1442 مايو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن متي أصدر المتحدث الرسمي عن برنامج حساب المواطن وهو سلطان القحطاني وتحدث عن متوسط دعم الأسرة الواحدة بأنه حوالي 76% من المستفيدين من البرنامج قد حصلوا بالفعل على دعم الدفعة التي صدرت ، حيث وصل دعم كل اسره حوالي 1052 ريال سعودي ، وكان تعداد أرباب الأسر يتعدى أل 2 مليون رب اسره أو اكثر وهذا التعداد يمثل نسبة 92% من الإجمالي وكان تعدد التابعين يمثل حوالي 8.2 مليون مستفيد ، بينما كان التعداد الكلي للمستقلين والمستوفيين للمعايير المطلوبة لاستحقاق حوالي 168 ألف مستفيد أي بنسبة 8% من إجمالي كافة المستفيدين الأساسيين من الدعم المستحق من حساب المواطن.

حيث كان تعداد الإناث المستقلين 43% ، وأرباب الأسر حوالي 92% بينا ربات الأسر حوالي 8% فقط والذكور بنسبة 57% حيث أصدر أنه حوالي 85% من العدد الكلي للمستقلين قد استلموا الاستحقاق الكامل بالفعل بينما حوالي 15% حصلوا علي استحقاق جزئي فقط.

حساب المواطن متى

لقد اقتربنا من موعد صرف الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن وهذه دفعه 42 في شهر مايو 2021 الحالي وذلك لكافة المواطنين المستفيدين والذين استوفوا واكملو كافة شروط الأهلية للاستحقاق في الدعم من برنامج حساب المواطن السعودي.

هكذا جميع مواطنين المملكة العربية السعودية يتساءلون حساب المواطن متي لذلك نخبركم بانه سيتم إيداع الدعم لكافة المستحقين من الدفعة الجديدة في صباح يوم الاثنين القادم لشهر رمضان 1442 هـ – الموافق 10 مايو 2021 م. وذلك اتباعا لناظم إيداع الدعم الخاص بـ برنامج حساب المواطن.

حيث انه من المعتاد أن يقوم البرنامج بصرف الدفعة في كل يوم 10 من الشهر الميلادي على مدار السنة وذلك الميعاد موعد صرف حساب المواطن في السعودية لشهر رمضان 1442 هـ في يوم الأثنين 28 رمضان 1442هـ – الموافق 10 مايو 2021 م .

كذلك تم صدور خبر من قبل برنامج حساب المواطن وكان في يوم الثلاثاء الماضي حيث كان يفيد بانه يتبقى أيام قليلة علي موعد إيداع الدعم للدفعه أل 42 من البرنامج حيث أودع حوالي 1.9 مليار ريال سعودي لشهر أبريل الماضي وكان ذلك لكافة الأشخاص المكتملة طلباتهم من المستفيدين والمستحقين للدعم ، وبلغ إجمالي المستفيدين من دفعة أل 41 حوالي 10.4 ملايين.

رقم حساب المواطن

لقد أتاج حساب المواطن رقم مجاني للتواصل في حالة وجود بعض الاستفسارات أو الشكاوى من طرف المواطنين أو المستفيدين ن الدعم المقدم من البرنامج ، فهناك عدة طرق للتواصل مع الدعم الفني الخاص بـ برنامج حساب المواطن سواء عن طريق الرقم الخاص بهم أو حسابات التواصل وهذه هي الطرق المقدمة من البرنامج للتمكن من التواصل المباشر معهم الطرق كالتالي:

البوابة ألإلكترونية الرسمية لحساب المواطن

من خلال حسابهم علي تويتر الخاص بتقديم الشكاوى

وضع حساب المواطن رقم مجاني لتقديم كافة الشكاوى وهو 19912 ويكون الدعم متاح بداء من الساعة 8 الثامنة صباحا حتي الساعة 10 مساء

حساب المواطن يقدم خدمة صوتك مسموع لتقديم الشكاوى

اعتراض حساب المواطن

أصدر حساب المواطن تذكرة بأنه عن الموافقة على الاعتراض المالي سيصبح التعويض بأثر رجعي في الدفعة القادمة بجانب مبلغ الدعم الأساسي في شهر أبريل وذلك إذا كان المستفيد مؤهلا بالفعل للاستحقاق.

ويتم اعتراض حساب المواطن من خلال الوصول إلي البوابة ألإلكترونية الرسمية للبرنامج وكذلك المتابعة بواسطة البوابة والرسائل النصية التي سيتم إرسالها وإعلان نتيجة الاعتراض على مبلغ حساب المواطن المقدم من الشخص المعترض ويمكن تقديمها بعد مضي 5 أيام متتالية من تاريخ الإيداع الأخير والحد الأقصى للأيام هو 90 يوم.

وف حالة قبول طلب الاعتراض المقدم سيتم استلام القيمة المستحق من الدعم بأثر رجعي يشمل يوم بدء صدور نتيجة الأهلية حتى يوم قبول طلب الاعتراض المقدم من قبل الشخص ، ويتم حساب الأثر الرجعي بالأشهر واقصي حد لها هو 5 شهور فق.

كما أصدر حساب المواطن بعد الضوابط الجديدة والتي تخص كل فرد مستقل وهو إيقاف التسجيل في برنامج المستفيدين الجدد مع تحديد أعلى حد للاستحقاق كذلك عدم استقبال أي طلبات حديثة حصول المتقدمين على الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن وذلك عقب تاريخ صرف الدعم من شهر مارس 2020 للدورة أل 28.