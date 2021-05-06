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عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن 1442 الدفعة 42 متي صرف الحساب للمستحقين، مع إقتراب حلول عيد الفطر المبارك يتزايد سؤال المواطنين المتقدمين للإستفادة من اهلية حساب المواطن عن موعد الصرف، خاصة انة من المعتاد صرف الدفعات بشكل دائم في يوم العاشر من كل شهر جديد وخاصة إن فرحة إستقبال العيد تكتمل بشراء المستلزمات المنزلية واحتياجات الأسرة والأطفال من ملابس وطعام وشراب، وذلك لإستقبال العيد بفرحة وبهجة ودون حمل هموم المصروفات.

حساب المواطن الدفعة 42

من المقرر بدأ نزول حساب المواطن 1442 الدفعة 42 خلال يومين من الآن، حيث ينتظر الألف من المواطنين في المملكة العربية السعودية صرف المستحقات يوم الإثنين الموافق 10 مايو 2021 ويقابلة 29 من رمضان 1442 وذلك لشراء مستلزمات الاسرة واحتياجات الأطفال قبل عيد الفطر المبارك، ومن المقرر قبول الاعتراضات علي صرف الدفعات الجديدة ابتدأ من يوم 15 مايو، علما بأن في حالة توافق الصرف في اليوم العاشر مع يوم الجمعة تصرف المستحقات للمواطنين يوم الخميس، واذا كانت عمليات الصرف توافق يوم السبت وهو عطلة رسمية تؤجل عمليات الصرف الي صباح يوم الأحد.

نزول حساب المواطن 1442 الدفعة 42 متي صرف الحساب للمستحقين

خلال الأيام المقبلة تبدأ عمليات ضخ مبالغ مالية كبيرة في ماكينات الصراف الآلي ويعقبها نزول حساب المواطن 1442 الدفعة 42 لتبدأ أعمال الصرف يوم الإثنين 10 مايو، واليكم خطوات الاستعلام عن الدفعات الجديدة

زيارة مواقع حساب المواطن.

يدخل المتقدم رقم الهوية.

انقر أيقونة إستعلام.

علما بأن باب التقديم مغلق الآن ويستفيد من دعم الحساب المتقدمين منذ فترات طويلة وتكون الأولوية الي كلا من الأرامل والمطلقات والأسر بلا عائل والزوجة التي تركها العائل الوحيد لأسرته، ويمكنكم الآن متابعة موقعنا عبر زيارة الرابط الخاص بنا للتعرف علي أحدث التطورات التي تعلن عنها وزارة الضمان الإجتماعي بالمملكة.