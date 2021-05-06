نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج سند ولي العهد يصرف 100 مليون ريال سعودي لسداد الديون والجمعيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج سند ولي العهد ، السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قام اليوم الخميس الموافق 24 من شهر رمضان 1442هـ، الموافق 6 من شهر مايو 2021م، منذ ساعات بتوجيه لصرف ما يقدر بنحو 100 مليون ريال سعودي، لدعم موقع سند الاجتماعي الغير ربحي، والذي تم تدشينه لمساعدة المحتاجين، مثل برنامج سند للعاطلين، وأيضًا سند الزواج، وغيره من البرامج التابعة لسند، وقد أمر سموه بصرف هذا المبلغ لسداد ديون الغارمين، والعديد من الجمعيات الخيرية، بالمملكة العربية السعودية، بنسبة 87 مليون ريال سعودي للجمعيات الخيرية، ونسبة 13 مليون ريال سعودي لسداد ديون الغارمين، ليتم توزيعها وفق شروط سند.

برنامج سند ولي العهد

والجدير بالذكر أن برنامج سند تم إطلاقه في 30 ديسمبر عام 2018م، بهدف سد احتياجات بعض الفئات المحتاجة للدعم المالي، وذلك لتحقيق عيش رغد لتلك الفئات، وسداد احتياجاتها، وهو واحد من مبادرات برامج رؤية المملكة 2030م، التي أطلقها ولي العهد منذ عام 2017م، لتقديم العون المالي المباشر دون استرداد لتلك الفئات، مع العلم أن الجانب الشخصي والإنساني لسمو الأمير محمد بن سلمان، هو المحرك الأساسي لتدشين برنامج سند، حيث الدعم المتواصل من سموه للقطاعات الغير ربحية، وحرصه الدائم لتقديم المساعدة للأفراد الأكثر احتياجًا من حديثي الزواج، والعاطلين عن العمل، والغارمين، والجمعيات الخيرية التي لها نفس الأهداف.

في منتصف العشر الأواخر عطاء بلا حدود من سند محمد بن سلمان شروط

واهتمام سمو الأمير السعودي محمد بن سلمان، بالعطاء الخيري خاصة للشباب ليس مستغرب، فهو واحد منهم، فإطلاقه سند الزواج، برنامج سند للعاطلين، وسند المتزوجين، وغيرها وفق شروط تم تحديدها نذكر كنها التالي: