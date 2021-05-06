جمعية البر بجدة ولجنة التنمية الاجتماعية بشمال جدة يجهزوا 10000 وجبة إفطار صائم بالحرم المكي

دوت الخليج : جدة – إعتدال إسكندر استمراراً للعطاء وللتعاون ألَّا محدود أطلقت “جمعية البر بجدة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بأحياء شمال جدة “القسم النسائي ” مممثلًا بفريق ” رفقاء الحُسنى التطوعي ” مبادرة مجتمعية يتم خلالها تجهيز وتعبئة ١٠ الآف وجبة إفطار جافة للصائمين بالحرم المكي الشريف ضمن مبادرة “بنيان لخدمة ضيوف الرحمن ” التي أطلقت من رئاسة الحرمين الشريفين ، وتم تأمين الوجبات من فريق ” رفقاء الحُسنى التطوعي ”

ومن خلال التعاون مع فرق المتطوعات التابعة لجمعية البر بجدة مع فريق “رفقاء الحسنى التطوعي ” اللاتي يقمن بفرز وتعبئة وتجهيز الوجبات بجدة وفق إجراءات وقائية وإتباع التعليمات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع ، وقد تميز الفريق بروح التعاون والعمل الجاد للإنجاز وتجهيز الوجبات بشكل يومي لتحقيق معايير الجودة الصحية للوجبات .

وقد وجد فريق متطوعات الجمعية كل الدعم والشكر والتقدير من المهندس محيي الدين حكمي ومن الأستاذ خالد الزهراني للمشاركة في تنفيذ هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التعاونية والشراكة المجتمعية في مواسم الخير وعلى مدى العام ضمن الأهداف الشرعية والقيم الدينية والإنسانية التي تسعى لتحقيق الوحدة الوطنية لخدمة جميع الفئات للرقي بأعلى المستويات بالفرد والمجتمع .

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