بلادي – الرياض :
قال المحلل في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إنه لا يُتوقع أن تشهد المملكة أي عواصف غبارية أو رملية خلال الفترة القادمة، في حين أن بعض المناطق المملكة تشهد بعض العوالق الترابية والتي لا تتطور إلى عواصف.
وعلق “العقيل” خلال مداخلة له في برنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، على التوقعات التي يطلقها البعض بشأن موعد قدوم الأجواء الحارة.
وأكد أن سكان المملكة يعيشون حاليًا في أجواء فصل الربيع، في حين سيدخل فصل الصيف فلكيًا في 21 يونيو المقبل، مؤكدًا أن الأجواء الآن ربيعية خاصة في المرتفعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الأرصاد”: لا نتوقع عواصف ترابية قادمة.. وما زلنا في فصل الربيع والصيف سيبدأ في هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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