“الأرصاد”: لا نتوقع عواصف ترابية قادمة.. وما زلنا في فصل الربيع والصيف سيبدأ في هذا الموعد

بلادي – الرياض :

قال المحلل في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إنه لا يُتوقع أن تشهد المملكة أي عواصف غبارية أو رملية خلال الفترة القادمة، في حين أن بعض المناطق المملكة تشهد بعض العوالق الترابية والتي لا تتطور إلى عواصف.

وعلق “العقيل” خلال مداخلة له في برنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، على التوقعات التي يطلقها البعض بشأن موعد قدوم الأجواء الحارة.

وأكد أن سكان المملكة يعيشون حاليًا في أجواء فصل الربيع، في حين سيدخل فصل الصيف فلكيًا في 21 يونيو المقبل، مؤكدًا أن الأجواء الآن ربيعية خاصة في المرتفعات.