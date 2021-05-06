تحذير عالي الخطورة من ثغرات في متصفح “فايرفوكس” تُمكن من تنفيذ برمجيات خبيثة

بلادي – الرياض : أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم (الخميس)، تحذيرًا عالي الخطورة بشأن ثغرات في متصفح “فايرفوكس”. وذكر المركز أن هذه الثغرات تُمكن المهاجم من استغلالها في تنفيذ برمجيات خبيثة، وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع Cross-site scripting (XSS). وأوصى بتحديث النسخ المتأثرة، لافتا إلى أن “موزيلا فايرفوكس” أصدر توضيحًا بهذه التحديثات عبر موقعه الإلكتروني.

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