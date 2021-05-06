السفير الفرنسي يعلق على اختيار اللون البنفسجي لمراسم الاستقبال: برافو.. هذا لوني المفضل

بلادي – الرياض :

علق سفير فرنسا لدى الرياض لودوفيك بوي، على اختيار المملكة اللون البنفسجي لوناً معتمداً لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين.

وعبر السفير في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” عن سعادته باختيار هذا اللون، لافتاً إلى أن البنفسجي هو اللون المفضل له، قائلا: “برافو”.

ونشر صورتين تظهران مساحات مغطاة بورود بنفسجية من حقول الخزامى في بروفانس بفرنسا، وزهور الصحراء في الربيع بالمملكة.

وجاء اختيار السجاد البنفسجي تماشيا مع لون صحارى المملكة وهضابها في فصل الربيع التي تتزين بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، وكذلك فن حياكة السدو التقليدي الذي يزيّن أطراف السجاد الجديد.