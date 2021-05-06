لأول مرة.. شركةMSC ‎‏ العالمية تنطلق برحلاتها البحرية من ‏ميناء جدة

بلادي – الرياض :
ذكرت شركة خطوط الرحلات البحرية “MSC Cruises” ومقرها سويسرا، أنها تخطط لنقل إحدى سفنها إلى مدينة جدة، لتسيير رحلات سياحية جديدة لاستكشاف البحر الأحمر، بالتعاون مع شركة “كروز السعودية”.
وقالت الشركة يتضمن جدول الرحلة على “MSC Magnific” يمتد لـ7 أيام، مبينة وفقًا لـ”سي إن إن” أن الرحلة تتضمن التوقف في ميناء العقبة والذهاب إلى مدينة البتراء القديمة بالأردن، ثم زيارة ميناء سفاجا بمصر لمشاهدة المواقع الأثرية في الأقصر، كما تشمل التوقف في ميناءي الوجه وينبع.
ومن جانبها أكدت شركة “كروز”، في بيان أنها حريصة على جعل الاتفاقية، مع شركة “MSC Cruises”، شراكة طويلة الأمد.
وقال العضو المنتدب للشركة، فواز فاروقي: “نتطلع إلى استكشاف فرص زيادة عدد وحجم السفن العاملة على الطرق السعودية في المستقبل”.
يُشار إلى أن مسار تشغيل الرحلات البحرية سيبدأ اعتبارًا من نوفمبر 2021 المقبل وحتى مارس 2022
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