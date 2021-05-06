بعد أدائهما مناسك العمرة.. وزير الإعلام المكلف يلتقي نظيريه البحريني والكويتي

بلادي – الرياض :

استقبل وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، بقصر الضيافة بمكة المكرمة، وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، علي بن محمد الرميحي.

وأعرب الرميحي، في تصريحات إعلامية عن سعادته بزيارة المملكة، خاصة مكة المكرمة، في هذه الأيام المباركة، مشيرًا إلى بحثه مع وزير إعلام المملكة عددا من الشؤون الإعلامية الخليجية والعربية، مبيناً أنه سيتم تشكيل فرق عمل لزيادة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة.

وعبر عن سعادته بما شاهده من تنظيم في مكة المكرمة، مبينًا أن السعودية بقيادتها وبشعبها يقومون بعمل متميز في خدمة الحرمين الشريفين واستقبال ضيوف بيت الله الحرام، مشيدًا بما شاهده من عمل احترافي ومنظم في خدمة ضيوف الرحمن من قِبل شباب وفتيات سعوديين، ومؤكدًا على أن أداءه لمناسك العمرة كان ميسرًا وسلسًا.

في السياق نفسه، التقى القصبي في وقت سابق، وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت عبد الرحمن بن بداح المطيري، وبحثا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون في المجال الإعلامي بين البلدين الشقيقين في إطار تكامل العمل الإعلامي الخليجي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي إلى المملكة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

يذكر أن الوزير الكويتي وصل يوم أمس إلى جدة وأدى مناسك العمرة.