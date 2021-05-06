جمعية قلوبنا توقِّع اتفاقية شراكة مجتمعية مع مركز القلب

دوت الخليج – المدينة:

وقع رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى القلب ”قلوبنا” المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور محمد الخلاوي اتفاقية شراكه مجتمعية بين الجمعية ومركز امراض القلب بالمدينة المنورة وتهدف الاتفاقية الى دعم وتأهيل مرضى القلب فاقدي أهلية العلاج في منطقة المدينة المنورة وحالات انقاذ الحياه .

و قد ذكر المهندس عبدالعزيز الحصين ان الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى القلب ” قلوبنا” هي جمعية خيرية تهتم بتوفير الرعاية لمرضى القلب، وذلك من خلال توفير العلاج المناسب لهم، وإجراء العمليات الجراحية التي يحتاجون إليها، بالإضافة إلى توفير عوامل الوقاية والتوعية لهم، حيث تقوم الجمعية بتوفير هذه الرعاية لمرضى القلب في منطقة المدينة المنورة، عن طريق توظيف فريق عمل كفء، يعمل على نشر الوعي الصحي باستخدام وسائل تواصل مجدية، ومن خلال عقد شراكات هامة مع مؤسسات ذات صلة . وتهدف الجمعية لتوفير عدة برامج للوقاية من الأمراض والمخاطر القلبية والوعائية، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لمرضى القلب، سواء الرعاية المتعلقة بالعلاج والأدوية، أو المتعلقة بإجراء العمليات الجراحية و القسطرة القلبية لفئة المحتاجين، حيث تعمل الجمعية على استغلال مواردها المالية والبشرية الاستغلال الأمثل في ذلك الجانب، وتقوم الجمعية كذلك بالتوعية من مخاطر أمراض القلب، وضرورة الكشف المبكر وأهميته،

وفي ختام حديثة، شكر الحصين مركز امراض القلب بالمدينة المنورة على جهوده وتميزه في خدمة أهالي طيبة الطيبة وزائريها وعلى حرصهم على المساهمة في دعم جهود الجمعية ومشاريعها وتبني هذه الشراكة المجتمعية، وتوقيع الاتفاقية التي بدورها تسهم في خدمة المجتمع، والارتقاء به في تقديم أعلى الخدمات الصحية المتميزة لمرضى القلب