نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل نتائج وزارة الدفاع 1442 والاستعلام عن أسماء المقبولين “رجال_نساء” عبر بوابة القبول الموحد tajnid.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج وزارة الدفاع 1442 عبر بوابة القبول الموحد، خلال الآونة الأخيرة قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن قبولها لدفعة جديدة من خلال الإداراة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة السعودية، وذلك للقبول في الخدمة العسكرية للوطن السعودي الذي لن يخدمه سوي أبنائه الأعزاء، رافعين رايته إلي الأفق، وذلك علي رتبة رقيب وحتي رتبة جندي، وبالفعل قام العديد من المواطنين من الرجال والنساء بالتقديم وفقاً للشروط والمتعايير المحددة الواجب توافرها في المتقدمين، لكي يتناسبوا مع المكانة التي سيعملون بها، وبالفعل تم مراجعة الطلبات بشكل دقيق والإعلان عن نتائج وزارة الدفاع عبر بوابة القبول الموحد.

نتائج وزارة الدفاع 1442

نتائج وزارة الدفاع 1442، أكدت وزارة الدفاع السعودية عن قبولها لمجموعة من المتقدمين من الرجال والنساء من مواطني المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة، وذلك عبر إعلامهم برسالة نصية تصل إلي أرقام المتقدمين المحمولة بقبوله المبدئي، وبها يتم توضيح أنه تم ترشيحه والموعد المحدد لحضور المقابلة الشخصية، والتي من الواجب الإلتزام الشديد بها وإحضار كافة الأوراق الشخصية والمستندات المتعلقة بالإلتحاق، الجدير بالذكر أن الادارة العامة للقبول والتجنيد أكدت علي ضرورة أتخاذ المتقدمين جميع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية عند الحضور.

استعلام نتائج قبول وزارة الدفاع 1442

يتمكن المواطنين من الاستعلام الإلكتروني عن نتائج القبول المبدئي في وزارة الدفاع السعودية لعام 1442، من خلال إتباع الخطوات المذكورة كالآتي.

أولا قم بالدخول علي موقع بوابة القبول الموحد.

ثانيا ً قم بتسجيل الدخول عبر كتابة الأسم ورقم المرور.

ثالثاً أختر خدمة معرفة نتائج وزارة الدفاع.

رابعاً ثم قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

خامساً أضغط علي كلمة أستعلام.

وعليه فأنه إذا تم الموافقة علي طلبك تظهر رسالة قبول الترشيح، يتطلب منك أن تقوم بتحديد موعد المقابلة في حالة قبول طلبك للوظيفة.