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عمر شويل - جدة مبادرة تمكين الضمان الاجتماعي والفئات المُستهدفة في المبادرة وشروط الحصول على وظيفة ، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة ملتقيات التمكين بمشاركة عدد من المؤسسات الخاصة والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع غير الربحي، لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية لنشر ثقافة العمل وزيادة الوعي للاعتماد على النفس ومعرفة المستفيدين والمستفيدات بالتحديات التي تواجههم للوصول إلى ما يُناسب قدراتهم الوظيفية.

تهدف المبادرة إلى تمكين مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من إيجاد فرص عمل مناسبة تلائم كافة ميولهم وذلك من خلال تدريب المشتركين لتنمية مهاراتهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل في المملكة.

مبادرة تمكين الضمان الاجتماعي و الفئات المُستهدفة في المبادرة وشروط الحصول على وظيفة

يتمكن المواطنون السعوديون الحصول على وظيفة في مبادرة الضمان الاجتماعي، وفقًا لشروط وضوابط معينة تم تحديدها للانضمام للمبادرة، ومن هذه الشروط والضوابط مايلي:

ألا يزيد عمر المُستفيد عن 59 عامًا، ولا يقل عن 18 عامًا.

عدم انضمام مَنْ يعانون من عجز كلي أو جزئي.

لحصول المستفيدين على راتب الضمان الاجتماعي على راتب المعاش كاملاً لابد أن يكون الحد الأقصى للراتب الشهري الخاص بالمُستفيد 3000 ريال سعودي.

الفئات المستهدفة لمبادرة الضمان الاجتماعي 1442هـ

هناك بعض الفئات التي يتم استهدافها من مبادرة الضمان الاجتماعي بالمملكة، ومن هذه الفئات المستفيدة مايلي:

الأشخاص من عمر ( 18 حتى 59 ) عامًا.

اجتياز المستفيد الفحص الطبي، بشرط أن يكون المُتقدم لائق طبيًّا.

الأشخاص القادرون على أداء الأعمال الوظيفية حتى يتم العمل على النحو المطلوب.

خطوات التسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي

يستطيع المواطنون السعوديون الحصول على وظيفة في مبادرة الضمان الاجتماعي بالمملكة من خلال الدخول على موقع المنصة الرئيسية واتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط منصة تمكين الضمان الالكتروني.

الضمان الالكتروني. النقر على أيقونة الانضمام إلى تمكين.

إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل سليم ودقيق ( تاريخ الميلاد، ورقم الهاتف الجوال، ادخال كلمة السر، وكتابتها مرة أخرى للتأكيد ).

النقر على أيقونة ( متابعة وتسجيل ).

هناك بعض الأهداف التي تسعى إليها مبادرة الضمان الاجتماعي، منها تطوير مستويات المساعدات التي تُقدم للمشاركين بالبرنامج بالإضافة إلى سرعة أشكال التعامل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية والمشاركين في برامج الدعم.