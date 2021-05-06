نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق زكاتي لزكاة الفطر تعرف على طريقة دفع زكاة الفطر بشكل إلكتروني بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق زكاتي لزكاة الفطر تعرف على طريقة دفع زكاة الفطر بشكل إلكتروني في السعودية، حيث يعتبر هذا الموضوع من أهم المواضيع التي انتشرت مؤخرا أثناء السنوات الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية منذ أن تحولت السعودية إلى النظام الجديد للخدمات الإلكترونية، فلقد أصبح كل مواطن داخل المملكة لديه حسابًا بنكيًا ويتعامل بصورة إلكترونية في عمليات البيع والشراء، وعلى نفس النهج فقد ذهب الكثير من الناس في دفع زكاة الفطر إلى طريقة الدفع إلكترونيا، ولهذا سوف نقوم اليوم بعرف تفاصيل وطريقة دفع زكاة الفطر بشكل إلكتروني داخل السعودية وأيضا سنوضح طريقة حساب زكاة الفطر إلكترونيا داخل السعودية.

تطبيق زكاتي لزكاة الفطر

يعتبر تطبيق زكاتي واحدًا من أهم التطبيقات الإلكترونية التي تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقديمها داخل المملكة العربية السعودية، ويرجع هذا حيث يعمل التطبيق على المساعدة في حساب زكاة الفطر بصورة إلكترونية، كما يقدم المساعدة أيضا في دفع زكاة الفطر بصورة إلكترونية، ثم بعد ذلك تقوم الهيئات المختصة داخل المملكة بتوزيع المبلغ النقدي الحاصلة عليه من زكاة الفطر على الضمان الاجتماعي في المملكة الذي تعمل على توزيع هذه الأموال على كل محتاج داخل البلاد، ويعمل التطبيق على تقديم طريقة أسهل في دفع زكاة الفطر لانه يوفر الجهد والوقت، ويساعد أيضا بشكل كبير في زيادة الأموال التي تصل من زكاة الفطر بشكل سنوي، تعرف أيضا على قيمة زكاة الفطر وشروطها تعرف على مقدار زكاة الفطر والوقت الصحيح لإخراجها

طريقة دفع زكاة الفطر بشكل إلكتروني في السعودية

تستطيع دفع زكاة الفطر إلكترونيا داخل السعودية عن طريق القيام الخطوات التالية:

أولا القيام بتحميل تطبيق زكاتي من خلال جوجل بلاي.

وبعدها القيام بتثبيت التطبيق ثم النقر على التسجيل في التطبيق.

كتابة جميع البيانات المطلوبة، والتحقق من تسجيل خيار الدفع.

ثم قم بتحديد المبلغ الذي تريد التبرع به ويجب أن تكون العملة الريال السعودي فقط.

ثم القيام بالنقر على الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم النقر على تأكيد الدفع.

طريقة حساب قيمة زكاة الفطر بشكل إلكتروني