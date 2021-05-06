هلال المدينة يستقبل أكثر من 17 ألف مكالمة خلال ثلثي رمضان

دوت الخليج – المدينة

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة استقبلت خلال العشرون يوماً الأولى من الشهر الفضيل 17387 مكالمة .

نتج عنها 2649 حالة إسعافية باشرتها الفرق الاسعافية تم نقل 1603 حالة إسعافية و تم علاج او رفضت النقل او لم تنقل لأسباب أخرى 1046 حالة .

وجأت أهم الحالات والاكثر شيوعاً بالشكل التالي :-

مريض عادي مستقر 747 حالة

الحوادث المرتبطة بالمركبات او السير 340 حالة

الاغماء 259 حالة

الازمات التنفسية 246 حالة

السقوط 144 حالة

وتبلغ الفرق الاسعافية العاملة في الميدان خلال الاربع والعشرون ساعة في المنطقة حوالي 60 فرقة إسعافية وعناية متقدمة بدايةً من شهر رمضان المبارك ويتم مراجعة و مدى الحاجة لزيادة تلك الفرق بشكل شبه مستمر من قبل مسئولي المنطقة بناءً على المؤشرات الصادرة من غرفة العمليات بشكلٍ الالكتروني كامل .

وبلغت الساعات التطوعية المنجزة من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة 19460 ساعة تم مباشرة 1088 حالة و نقل 123 حالة لفرق العنايات الطبية المتمركزة في ساحات المسجد النبوي الشريف او المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي . وتم التعامل مع 965 حالة بدون الحاجة لنقلها حيث يتم تقديم الخدمة الإسعافية للحالة في موقعها .

اما في ما يخص الإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفايروس كورونا يتم أتخاذ الاحتياطات اللازمة من بداية استقبال البلاغ في غرفة العمليات وتمريره على الفريق الاسعافي الذي يتعامل مع الحالة الإسعافية بناءً على البرتوكولات الطبية المعتمدة ومن ثم ينتهي الإجراء بتعقيم الإسعاف من قبل وحدة التعقيم بمركز الإسناد الآلى وسط المدينة .

يُذكر أن الهيئة في منطقة المدينة المنورة تقدم خدماتها الإسعافية من خلال 36 مركزاً إسعافياً مجهّزة بأعلى المعايير التي تسهم في تقديم الخدمة الاسعافية المتميزة لمحتاجيها، وفي حال طلب الخدمة الإسعافية يكون عبر الاتصال على الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق “أسعفني” المدعوم بـ 9 لغات ومهيا للاستخدام من مختلف فئات المجتمع .