نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام على انتهاء إقامتك برقم الإقامة بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام على انتهاء إقامتك برقم الإقامة بالمملكة العربية السعودية ، يبحث الوافدون للمملكة للعمل على انتهاء إقامتهم، وموعد تجديدها، وما هي الإجراءات المتبعة لتجديدها حسب قوانين المملكة، وسرعة اتخاذ الإجراءات حتى لا يتعرض للغرامة، فمن خلال منصة ابشر وخدمات وزارة الداخلية داخل ابشر، وخدمة ابشر مقدمة من وزارة الداخلية السعودية، وتهدف هذه الخدمة إلى تعريف الوافدين وأصحاب العمل والكفيل فترة الإقامة وموعد تجديدها بالإضافة إلى الرسوم المقررة لذلك الخاصة بالتجديد، وتعمل المملكة على تنفيذ غرامات لتأخير التجديد تصل إلى خمسمائة ريال سعودي للمرة الأولي، وغرامة تأخير المرة الثانية ألف ريال سعودي، على أن تزيد بشكل كبير للمرة الثالثة وتوقيع عقوبات اشد، وفي هذا المقال سوف نتعرف على المطلوب منك في منصة ابشر والتسجيل، والتسجيل أيضا في موقع وزارة العمل، ومعرفة طريقة التجديد للإقامة، والاستعلام عن الخروج النهائي بالمملكة.

الاستعلام على انتهاء إقامتك برقم الإقامة بالمملكة العربية السعودية

إذا كنت تمتلك حساب على منصة ابشر الإلكترونية، فالمنصة تتيح لك المعلومات التي تحتجاها من خدمة التعرف على صلاحية الإقامة برقم الإقامة بالخطوات التالية:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى منصة ابشر الإلكترونية. ثم قم باختيار إما ابشر أفراد أو ابشر عمال. يجب أدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة كلمة المرور، رقم الهوية، رمز التحقق، ورقم الإقامة. ستظهر لك صفحة بها كثير من المعلومات والخدمات. اختار الدخول إلى صفحة الجوازات. الضغط على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية وضع رقم أقامتك. ستظهر لك صفحة بها جميع المعلومات التي تحتاجها من صلاحية الإقامة وتاريخ انتهاءها.

الاستعلام على انتهاء إقامتك برقم الإقامة بدون منصة ابشر

تستطيع الاستعلام عن انتهاء أقامتك برقم الإقامة بدون الدخول إلي منصة ابشر حيث إذا كنت لا تملك حسابا على ابشر ركز في الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل أولا. ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك اختر بوابة أفراد. الضغط على مستخدم جديد. ادخل بيناتك صحيحة رقم الإقامة وتاريخ الميلاد. ثم ادخل رمز التحقق صحيحا. ستظهر لك صفحة بها جميع المعلومات عن استفسارك عن صلاحية أقامتك وتاريخ انتهائها.

كيفية تجديد صلاحية إقامتك داخل المملكة

تعرفنا قبل ذلك على المعلومات الخاصة بالإقامة ويجب أن نعرف أيضا كيفية تجديد صلاحية أقامتك:

أولا قم بالدخول على منصة ابشر. ثم قم باختيار نظام الأفراد. الضغط على أيقونة طلب اقامة جديدة واتبع المطلوب منك. إذا كان هناك مدة من الإقامة السابقة يمكنك أضافتها بعد التجديد الجديد.

الاستعلام عن خروج نهائي من المملكة برقم إقامتك

في حالة انتهاء صلاحية إقامتك بالمملكة، يمكنك الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي إلكترونيا دون التوجه إلى مكاتب العمل السعودية، فيجب عليك كوافد المتابعة لأوراقك وأقامتك حتى لا تتعرض للغرامة: