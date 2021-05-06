نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2021 للسحب علي الجائزة الكبري الـ 500,000$ مع مصطفى الأغا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم 2021 ، السحب على الجائزة الكبرى الـ 500,000$ مع مصطفى الأغا من السعودية وجميع دول العالم، مسابقة الحلم من أهم المسابقات العربية والتي يتم عرضها علي قناة Mbc السعودية، وتتيح الاشتراك للمشاهدين من جميع الدول العربية، ومع اقتراب السحب الثالث من مسابقة الحلم، نجد ان الكثيرين من الأشخاص في الدول العربية المختلفة لديهم رغبة كبيرة في المشاركة في السحب، ونقدم الان طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم، ليتثني لكل فرد لديه رغبة الاشتراك في المسابقة والفوز بالجائزة لتحقيق أحلامه.

السحب علي نصف مليون دولار مسابقة الحلم

تقدر جائزة الحلم بمبلغ كبير؛ مما يجعل الكثيرين من الاشخاص لديهم الاشتراك في المسابقة، حيث ينتظر الكثيرين من المشاركين في المسابقة من خلال شاشة Mbc السحب الفوز بالجائزة التي تم تدشينها بمبلغ 500000$، وقد تم السحب خلال الايام السابقة علي السحب الاول، والسحب الثاني للمسابقة، ومن المقرر ان يتم الاعلان خلال الايام القادمة عن السحب الثالث، المقدر بمبلغ 500000$ ويتم الاعلان عن الفائز مباشرة علي الهواء من خلال البرنامج الذي يقدمه الاعلامي مصطفي الاغا.

ما هي طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 عبر الإنترنت ؟

يتساءل الكثيرين عبر شاشة الجوال والاجهزة اللوحية، ولا سيما في الشارع السعودي بشكل يومي عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم؛ ونحن الان من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم كيفية الاشتراك، من خلال الموقع الالكتروني للمسابقة وتنقيذ هذه الخطوات:

أولاً، تسجيل الدخول الي الموقع الإلكتروني الخاص بمسابقة الحلم

ثانياً، يتثني للمشترك تحديد رمز الدولة الخاص به، إدخال رقم المشترك، ثم الكبس علي كلمة الاشتراك في المسابقة الان

ثالثاً، يقوم المشترك بإدخال المشغل الخاص ببلده.

رابعاً، واخيراً سوف يحصل المشترك علي رقم خاص به للاشتراك في المسابقة.

وتكون تكلفة الرسالة تقريباً دولار،

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من السعودية

يتثني الاشتراك للمشاركين من المملكة العربية السعودية استخدام هذه الطريقة واتباع الخطوات للاشتراك في التالية:

يقوم المشترك بتسجيل رسالة نصية تحتوي علي كلمة حلم أو Dream من داخل المملكة علي الرقم 755505 يقوم المشترك بالإجابة عن عدد من الاسئلة لكي يسمح له الاشتراك في المسابقة يتم المشاركة في المسابقة بشكل مباشر بعد الاشتراك في المسابقة يجب الانتظار لحين إقامة السحب عبر شاشة Mbc من قبل الإعلامي مصطفي الاغا.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم بكل سهولة من خلال عدة ارقام خاصة بكل دولة، أكد الإعلامي مصطفى الأغا أن الجائزة هذا العام ضخمة، وتقدر هذه الجائزة بمبلغ مالي قيمته 500000$ بجانب منزل في احدي جزر لبنان، وسوف نوضع لكم ارقام الاشتراك:

الاشتراك من المملكة العربية السعودية على الرقم 650444 من خلال شبكة موبايلي.

من مصر لشبكة فودافون على الرقم 95450 ، او من شبكة اتصالات على الرقم 95450.

من الامارات على الرقم 6070.

من تونس الاشتراك علي الرقم 85988.

من الإمارات العربية المتحدة علي الرقم 3636.

من البحرين الاشتراك علي الرقم 94000

من المغرب الاشتراك علي الرقم 9669

ومن خلال ذلك المقال يمكن الاشتراك بكل سهولة في المسابقة للحصول على الجائزة الكبرى التي تم الإعلان عنها منذ بداية شهر رمضان المبارك.