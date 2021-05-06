نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون كفيل وبالتقسيط بلا تحويل الراتب لدى الوطنية للتمويل في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت شركة الوطنية للتمويل منذ بداية شهر رمضان المبارك عن توفير عروض عند قبول التمويل الشخصي أو تمويل السيارات من الشركة فتمنح لكل العملاء المتقدمين من كافة الجنسيات تمويل معترف بيه من مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة ويمتاز التموبل منها بالتقسيط لفترة 60 شهر بدون موافقة الكفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لذلك أصبحت الشركة من أفضل الشركات التمويلية بالسعودية في عام ١٤٤٢ هجرياً بالمملكة
الشروط المطلوبة للتمويل لدى الوطنية للتمويل بالمملكة
الآن يمكن الحصول على مميزات قرض الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة في حالة توافق الشروط والضوابط المطلوبة لذلك يجب توفيرها للموافقة على طلب التمويل الميسر بالشركة في شهر رمضان المبارك
- يقدم قرض الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة بشرط أن يكون دخل العميل المتقدم لا يقل عن 6000 ريال
- التمويل الشخصي أو تمويل السيارات من الشركة الوطنية للتمويل تبدأ من عمر 21 عام ويفضل أكثر من ذلك العمر عند التقديم على القرض
- القرض متاح لجميع العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية
- إذا كان المتقدم من القطاع الخاص لابد أن تكون الشركة معترف بيها شركات الأسهم في المملكة وكذلك الشركة الوطنية للتمويل
أهم المزايا التمويلية التي تقدمها الوطنية للتمويل بالسعودية
- التمويل الشخصي أو تمويل السيارات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع تعاليم الإسلام داخل أراضي المملكة
- أفضل تمويل بهامش ربح منافس عن الشركات الأخرى السعودية لدى عام ١٤٤٢
- تمويل بدون رسوم مالية إدارية وبدون دفع دفعة أولى وبدون كفيل بداية من شهر الخير رمضان المبارك وحتى شهرين قادمين أيضاً
- القرض يمنح الآن بدون تحويل الراتب الشهري من خلال موافقة الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة
- التقديم على قرض الشركة متاح للسعوديين والمقيمين من الجنسيات الأخرى في السعودية
- أعطاء لكل العملاء المتقدمين من كافة الجنسيات التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة تصل إلى خمسة سنوات على الأكثر داخل المملكة
طريقة التقديم للحصول على التمويل المناسب من الوطنية للتمويل
- يسمح بالتقديم على القرض كل الجنسيات سواء كان سعودي أو مقيم بشرط الدخول أولاً على موقع الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة
- أختيار من الصفحة الرئيسية طلب التقديم على التمويل المناسب
- ثم كتابة رقم الهوية الوطنية للسعودي ورقم الأقامة للمقيم وأرسال كل البيانات الشخصية المطلوبة بعدها يتم الرد من الشركة الوطنية للتمويل بالموافقة أو الرفض على طلب التمويل الشخصي أو تمويل السيارات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل بدون كفيل وبالتقسيط بلا تحويل الراتب لدى الوطنية للتمويل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.