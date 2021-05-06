نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون كفيل وبالتقسيط بلا تحويل الراتب لدى الوطنية للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة الوطنية للتمويل منذ بداية شهر رمضان المبارك عن توفير عروض عند قبول التمويل الشخصي أو تمويل السيارات من الشركة فتمنح لكل العملاء المتقدمين من كافة الجنسيات تمويل معترف بيه من مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة ويمتاز التموبل منها بالتقسيط لفترة 60 شهر بدون موافقة الكفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لذلك أصبحت الشركة من أفضل الشركات التمويلية بالسعودية في عام ١٤٤٢ هجرياً بالمملكة

الشروط المطلوبة للتمويل لدى الوطنية للتمويل بالمملكة

الآن يمكن الحصول على مميزات قرض الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة في حالة توافق الشروط والضوابط المطلوبة لذلك يجب توفيرها للموافقة على طلب التمويل الميسر بالشركة في شهر رمضان المبارك

يقدم قرض الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة بشرط أن يكون دخل العميل المتقدم لا يقل عن 6000 ريال

التمويل الشخصي أو تمويل السيارات من الشركة الوطنية للتمويل تبدأ من عمر 21 عام ويفضل أكثر من ذلك العمر عند التقديم على القرض

القرض متاح لجميع العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية

إذا كان المتقدم من القطاع الخاص لابد أن تكون الشركة معترف بيها شركات الأسهم في المملكة وكذلك الشركة الوطنية للتمويل

أهم المزايا التمويلية التي تقدمها الوطنية للتمويل بالسعودية

التمويل الشخصي أو تمويل السيارات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع تعاليم الإسلام داخل أراضي المملكة

أفضل تمويل بهامش ربح منافس عن الشركات الأخرى السعودية لدى عام ١٤٤٢

تمويل بدون رسوم مالية إدارية وبدون دفع دفعة أولى وبدون كفيل بداية من شهر الخير رمضان المبارك وحتى شهرين قادمين أيضاً

القرض يمنح الآن بدون تحويل الراتب الشهري من خلال موافقة الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة

التقديم على قرض الشركة متاح للسعوديين والمقيمين من الجنسيات الأخرى في السعودية

أعطاء لكل العملاء المتقدمين من كافة الجنسيات التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة تصل إلى خمسة سنوات على الأكثر داخل المملكة

طريقة التقديم للحصول على التمويل المناسب من الوطنية للتمويل