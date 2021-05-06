نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة دفعة حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب قيمة دعم حساب المواطن للدفعة الجديدة، فإن الحاسبة التقديرية يستخدمها المستفيدين من دعم حساب المواطن للحصول علي قيمة تقريبيه لمبلغ الدفعة، فعند اقتراب موعد صرف كل دفعة جديدة من حساب المواطن يبحث المواطنون المستفيدون من الدعم هم الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة المبلغ المستحق من الدعم، فيمكن للمواطنين المستفيدين متابعة كل جديد خاص ببرنامج حساب المواطن سواء موعد صرف الدفعة أو الاستعلام عن نتائج الأهلية أو طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن.

نتائج أهلية الدفعة الجديدة من حساب المواطن

إن نتائج الأهلية تعتبر من الأمور الهامة التي يتوقف عليها صرف دفعة حساب المواطن، فبدون إثبات الأهلية لم يتمكن أي مواطن من المستفيدين من صرف مبالغ الاستحقاق من حساب المواطن، فذكر حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية شروط الأهلية اللازم توافرها بأي مواطن يرغب في صرف دفعة من حساب المواطن، فبعد التأكد من الأهلية يقوم كل مستفيد باستخدام حاسبة الاستحقاق التقديرية لمبالغ الدفعة التي يتم صرفها بعد إيداعها في حساب كل مواطن، حيث تم الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة الجديدة من حساب المواطن لهذا الشهر، ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية بدخول المواطنين المستفيدين علي البوابة الرسمية لحساب المواطن قبل موعد صرف الدفعة.

خطوات تعديل رقم الجوال في حساب المواطن

يقوم كل مواطن يرغب في الاستفادة من دعم المواطنين ببرنامج حساب المواطن بالتسجيل في هذا البرنامج للحصول علي الدعم، وأثناء التسجيل يقوم بإدخال البيانات الخاصة به ومن ضمن هذه البيانات يدخل رقم الجوال، ومن الممكن يغير المواطن هذا الرقم الخاص بالجوال لذلك قام البرنامج بتوضيح خطوات تعديل هذا الرقم، وذلك بإتباع الخطوات التالية.

طريقة استخدام الحاسبة التقديرية

هناك خطوات ذكرها حساب المواطن يمكن من خلالها الحصول علي قيمة تقديرية لمبالغ الاستحقاق التي يتم إيداعها في حساب المستفيدين، وتلك الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة قيمة الاستحقاق التقديرية هي كالتالي: