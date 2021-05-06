خطوات استعلام حالة الأهلية لدفعة حساب المواطن الجديدة من الدعم

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عمر شويل - جدة خطوات استعلام حالة الأهلية للدفعة الجديدة من حساب المواطن، يقوم المواطنين بالدخول لمعرفة نتائج الأهلية قبل إيداع الدفعة الجديدة، هناك شروط حالة الأهلية يجب توافرها بالمواطنين المستفيدين، إن برنامج حساب المواطن يدعم الأسر معدومة الدخل ومتوسطة الدخل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فإن حساب المواطن يساعد المواطنين في سد أحتياجاتهم الضرورية بالمملكة، فالبرنامج يدعوا المواطنين الذين يرغبوا في الاستفادة من البرنامج للتسجيل في حساب المواطن، وسوف نوضح من خلال موقعنا الإلكتروني ثقفني كيفية الاستعلام عن حالة الأهلية للمستفيدين وتفاصيل صرف الدفعة الجديدة من الدعم.

موعد صرف الدفعة الجديدة

ساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة الجديدة لدعم المواطنين من الأسر الفقير المعدمة والمتوسطة في الدخل بفي المملكة العربية السعودية، وذكر برنامج حساب المواطن الموعد الرسمي لصرف أي دفعة من حساب المواطن للمواطنين الذين قاموا بالتسجيل في حساب المواطن وأصبحوا مستفيدين من الدعم، وموعد الصرف طبقا للجدول الزمني الموضوع يكون اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، من الممكن أن يتقدم الموعد أو يتأخر إذا جاء موعد الصرف يوم عطلة رسمية بالمملكة، ويمكن للمواطنين القيام باستخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم.

شروط أهلية حساب المواطن

هناك شروط لابد من توافرها بالمواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن بالمملكة، فهذه الشروط هي التي تجعل كل مواطن مؤهل أو غير مؤهل لصرف الدفعة من برنامج حساب المواطن، وهذه الشروط كالتالي:

أن يكون من حاملي الجنسية السعودية.

يقيم بالمملكة العربية السعودية وليس خارجها.

يجب أن يكون لديه شهادة حسن سير وسلوك أي لم يرتكب أي جريمة.

تكون بياناته المسجلة في التقديم مطابقة لبيانات الجهات الحكومية.

خطوات استعلام حالة الأهلية لحساب المواطن

هناك عدة خطوات ذكرها حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية تمكن المواطن سواء رب الأسرة والتابعين له أو المواطن المستقل من الاستعلام عن نتائج الأهلية، فخطوات الاستعلام كالتالي: