نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج مكافحة المخدرات للنساء 1442// نتائج وظائف مكافحة المخدرات منصة أبشر وزارة الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج مكافحة المخدرات للنساء، أعلنت اليوم الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر، عن نتائج القبول المبدئي لوظائف مكافحة المخدرات للنساء على رتبة جندي، وأعلنت أنه على من تم ترشيحهم مبدئياُ عليهم الحضور في المواعيد والتوقيتات المحددة لهم، وعدم التخلف لأن من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد من قبل لجنة القبول تعتبر متنازلة عن حقها في التعيين، وطالبت اللجنة المقبولين بالحضور وفق الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة عند الحضور، لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

رابط نتائج مكافحة المخدرات للنساء

أعلنت أدارة مكافحة المخدرات أن من تم ترشيحها على الوظائف وتم إرسال رسالة نصيه لها بالترشح، عليها عليها الدخول عبر رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية، للإستعلام والتأكيد من الترشح عن طريق رقم الطلب المقدم للتوظيف.

نتائج وظائف مكافحة المخدرات للنساء

كانت الإدارة العامة للمخدرات قد أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف بالإدارة في عدة مدن بالمملكة، من النساء من حملة الثانوية العامة للكادر النسائي على رتبة جندي وفق شروط تم تحديدها، أهمها حسن السير والسلوك وأن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون حاصلة على المؤهل العلمي المناسب للوظائف “الثانوية العامة فما فوقها”.

متطلبات يجب أحضارها عند المقابلة الشخصية

أحضار نموزج موعد المراجعة الذي تم طباعته على رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية.

أحضار أصل شهادة المؤهل الدراسي مع عدد 2 صورة منها.

أحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة منها.

أحضار صورة من سجل الأسرة للمتقدمة حال أن كانت متزوجة.

أحضار صورة من نتيجة أجتياز أختبار القدرات العامة قياس.

أحضار أصل شهادة المعادلة للطلاب الحاصلين على الشهادة من خارج المملكة.

أحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة والذي يتضمن أسم والدة المتقدمة.

أحضار السجل الأكاديمي للشهادة الإضافية “البكالوريوس، الدبلوم” التي تم تسجيلها مع عدد 2 صورة منها

أحضار صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني.

أحضار ملف لحفظ المستندات السابق ذكرها، مع أحضار قلم جاف لون أزرق.

يجب عدم أصطحاب أي من الأسرة أو الأصدقاء لأنه لن يسمح لهم بالدخول.

رابط نتائج مكافحة المخدرات للنساء منصة أبشر وزارة الداخلية

يجب على كل من وصلتها رسالة نصية على جوالها بالقبول أستكمال أجراءات القبول، لأن الترشيح المبدئي لا يعني أن المقبول قد تم تعينه بالوظائف، ولن يكون المتقدم مقبول نهائياً إلا مع أستكمال إجراءات القبول واستكمال المستندات المطلوبة، ومطابقة البيانات المسجلة مع بيانات الجهات ذات الشأن.