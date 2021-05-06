كيفيه التقديم علي قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية وشروطه

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عمر شويل - جدة يطرح بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية العديد من المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية (التسليف والادخار السعودي سابقا)،كما سوف نتحدث عن كيفيه التقديم علي قرض 60 ألف ريال حيث يكون قرض آهل احد أشكال التمويل في البنك التي منها قرض الزواج والترميم وغيرها من الأشكال التمولية الأخري، وقد تأسس البنك بعد أصدار مرسوم ملكي عام 1971 برأس مال ما يقارب 5 مليون ريال سعودي وكانت هذه هي البداية والتي وصل رأس المال بفتره قليله إلى مليار ريال وكان أساس هذا البنك أعطاء القروض في المقام الأول ولكن الآن اصبح من الصروح الاقتصادية العملاقة في السعودية، كما يقدم البنك قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، كما يقوم البنك أيضا علي تنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر ورعايتها بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

شروط الحصول علي قرض آهل 60 ألف ريال

وللحصول على هذا التمويل قد طرح البنك عدة بنود تكون بمثابة الشروط الواجب توافرها في العميل لكي يحصل علي قيمة هذا القرض وهذه الشروط هي:

أن يكون المواطن مسجل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أن يكون مر على فترة تسجيله في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا يقل عن عامين. أن يكون المقدم علي طلب القرض سعودي الجنسية. أن يكون الحد الأقصى لدخل المواطن لا يقل عن عشرة آلاف ريال سعودي.

كيفيه التقديم علي قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية

ويمكن للأشخاص الحاصلين على التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية الحصول أيضًا على منتج تمويل السيارات وغيرها من الأشكال التمويلية الأخري، مثل تمويل العمل الحرّ وهو تمويل لدعم الأفراد والأسر الراغبين في العمل لحساب أنفسهم في مجالات العمل الحر وجميع أنواع التمويلات التي يقدمها البنك تلقي رواج كبير بين المواطنين في المملكة وتكون كيفيه التقديم علي قرض آهل من بين هذه الاهتمامات.