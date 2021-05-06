نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية توضح حقوق الموظفين السعودين والمقيمين لدى صاحب العمل عند تركهم العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التأمينات الاجتماعية السعودية هي احد الصروح الحكومية التي تتمتع بأهمية كبيرة لدي الشعب السعودي أو حتي الوافدين المقيمين علي الأراضي السعودية لمتابعه أعمالهم ومهامهم الوظيفية المكلفين بها وهذا يكون مدون في بنود توظيف غير السعوديين في عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والوافد، ومن منطلق حماية حقوق الموظفين في المملكة تقوم مؤسسة التأمينات بنشرات تعرفية بشكل دوري توضح حقوق العاملين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حيث تقوم المؤسسة بنشر كل ما هو متعلق بتطوير القوانين أو إلغاء قوانين علي الموقع الراسمي الخاص بها علي شبكة الأنترنت أو من خلال الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث يتابع كافه المستجدات من خلال هذه الصفحة.

التأمينات الاجتماعية توضح حقوق الموظفين السعودين والمقيمين

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن للموظف سواء مواطن سعودي أو وافد مقيم له حقاً على صاحب العمل، حين يتم استبعاده وإخباره بالسبب الحقيقي لاستبعاده من نظام التأمينات الاجتماعية، وكنا قد امعنا التدقيق في قانون العمل السعودي في مقالات سابقة وذلك لتوضيح كافة حقوق الموظفين والحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بطريقة قانونية للمواطن والوافد وهي احد اهم الأشياء التي يجب علي الجميع أن يكون علي دراية كاملة بها.

وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنفوجرافيك بعنوان من حقه عليك أن تتأكد عزيزي صاحب العمل، من حق الموظف عليك اختيار السبب الحقيقي لاستبعاده من نظام التأمينات الاجتماعية عند تركه العمل، وهذا يأتي ضمن حقوق الموظف في حالة الاستغناء عنه، حيث تعمل المؤسسة وكافة القطاعات الحكومية المنوطة بالعمل علي تطبيق رؤية المملكة 2030 علي تذليل كافة العقابات التي تواجه قطاع العمالة في المملكة حيث اكد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اللقاء التلفزيوني الأخير الذي نقلته عدد كبير من القنوات الإخبارية العالمية انه اقتربنا من كسر أرقام الرؤية قبل الوصول إلى 2030 بكثير.

أسباب الاستبعاد التي وضحتها المؤسسة