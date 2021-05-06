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عمر شويل - جدة حساب مكافأة نهاية الخدمة 2021 للمواطن والمقيم عبر منصة قوى وبوابة الثقافة العمالية، نقوم اليوم بتوضيح عدد من الأمور المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة وكيفية حساب مكافأة التقاعد بطريقتين مختلفتين، حيث يعتبر المخصص المالي للمتقاعد واحد من أكثر ما يفكر فيه المواطن أو المقيم عند اقتراب سن المعاش أو التقاعد، وذلك سواء كان يعمل في جهة حكومية أو قطاع خاص، وتُعتبر مكافأة نهاية الخدمة هي أخر ما يحصل عليه الموظف من جهة عمله بعد سنوات طويلة من التعب والاجتهاد والعمل، لذا نتناول اليوم أدق الطرق لمعرفة مكافأة نهاية الخدمة 2021 سوء للمواطن أو المقيم.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة عبر منصة قوى

هناك طريقتين لحساب مكافأة نهاية الخدمة، الطريقة الأولى عن طريق موقع منصة قوى ولكن يجب أن يكون لديك حساب في منصة قوى، والطريقة الثانية لحساب مكافأة نهاية الخدمة عبر بوابة الثقافة العمالية.فإذا رغبت في معرفة قيمة المكافأة عن طريق منصة قوى قم بفتح المنصة، وذلك من خلال البحث عن منصة قوى في متصفح قوقل، وبعدها قم بالذهاب إلى الخدمات والأدوات ثم الضغط على حساب مكافأة نهاية الخدمة.

سوف يتطلب منك تعبئة البيانات المطلوبة لحساب قيمة المخصص المالي لمكافأة نهاية الخدمة، تتضمن تلك البيانات نوع العقد سواء كان مُحدد المدة وهو خيار خاص بالمقيم أو غير محدد المدة وهو الخيار الخاص بالمواطن، وسبب انتهاء العلاقة العمالية التي تتضمن بدورها مجموعة من الخيارات عليك إختيار أحدها، وهي انتهاء مدة العقد أو اتفاق الطرفين على إنهاء العقد أو عدة خيارات أُخرى، وسوف يتطلب منك إدخال معلومات إجمالي الراتب بالإضافة إلى تاريخ بداية ونهاية العقد، ثم قم بالضغط على حساب، حيث تظهر لك على الفور قيمة مكافأة نهاية الخدمة.

معرفة مكافأة التقاعد عن طريق بوابة الثقافة العمالية

بوابة الثقافة العمالية هي الطريقة الثانية التي يمكنك من خلالها حساب مكافأة نهاية الخدمة، وذلك عبر البحث عن بوابة الثقافة العمالية في متصفح قوقل ثم إختيار الخيار الأول، ثم يتم تعبئة البيانات المطلوبة بالشكل المعتاد من نوع العقد سواء كان مُحدد المدة وهو خيار خاص بالمقيم، أو غير محدد المدة وهو الخيار الخاص بالمواطن، سبب انتهاء العلاقة العمالية، الراتب وهو الراتب الفعلي الذي تم استلامه في أخر شهر، مدة الخدمة بالسنوات وعدد الأشهر والأيام ثم الضغط على علامة يساوي باللون الأخضر لحساب مكافأة نهاية الخدمة.

سوف تلاحظ أن الفارق بين منصة قوى وبوابة الثقافة العمالية في حساب مكافأة التقاعد يتلخص في الآتي، حيث نجد في بوابة الثقافة العمالية انه عليك معرفة مدة الخدمة بالسنوات وعدد الأشهر والأيام، أما في منصة قوى فسوف يكون عليك فقط معرفة تاريخ بداية العقد ونهايته، وفي الحالتين يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة على الفور ليظهر المبلغ والقيمة المتوقعة خلال ثواني قليلة وتعطي نفس النتيجة في الطريقتين.