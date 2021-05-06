نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعفاء بنك التسليف من سداد القروض وشروط القبول فورياً 2021/1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعفاء بنك التسليف من سداد القروض؛ حيث يمنح بنك التسليف خدمة الإعفاء من سداد المتبقي من الأقساط كخدمة من خدمات البنك المميزة للعملاء التي تتواجد لديهم الشروط، فقد يعتبر بنك التسليف والإدخار والمعروف حالياً ببنك التنمية الإجتماعية من أهم البنوك السعودية والتي يعزها المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً داخل أراضي المملكة العربية السعودية ويثقون بها الي حداً كبير، ويقدم بنك التنمية الإجتماعية جميع الخدمات المصرفية التي يحتاج إليها موظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص وجميع المواطنين بشكل عام، ففي هذا المقال خلال السطور القادمة نوضح لكم خدمة هامة جداً لجميع عملاء بنك التنمية والتي تُقدم بضوابط محددة يجب اتفاقها مع العميل، وهذا ما نوضحه لكم تفصيلياً..

اعفاء بنك التسليف من سداد القروض

يقدم بنك التنمية الإجتماعية والعديد من البنوك والمصارف السعودية الأخري كمصرف الراجحي السعودي خدمة العفو من دفع أقساط القروض نهائياً، أو العفو لمدة مؤقتة كا عاماً أو عامين حسب الظروف المالية والاجتماعية التي يتعرض لها العميل، حيث حدد البنك شروط وظروف محددة من أجل الحصول علي إعفاء بنك التسليف والإدخار، وقد جاءات ذلك الخدمة بعد تعاون وزارة العمل بالمملكة مع الحكومة السعودية والهيئات المسؤلة بالمملكة العربية السعودية لمساندة المواطنين السعوديين التي تصعب عليهم الحياة المادية ومساعدتهم في تخطي الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا الذي ظهر مؤخراً واتسع انتشاره في جميع أنحاء العالم مما أثر علي النشاط الاقتصادي تأثيراً سلبياً بالتراجع خطوات للخلف، مما نتج عن ذلك انطلاق خدمة اعفاء بنك التسليف والإدخار وأيضاً خدمة مصرف الراجحي وهي اعفاء مصرف الراجحي من سداد القروض.

شروط إعفاء بنك التسليف والإدخار والمستندات المطلوبة 2021

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي يحمل الجنسية السعودية ومقيم بالمملكة. أن لا يقل العمر عن 25 عاماً، ولا يزيد عن 55 عاماً. يجب أن يقدم العميل جميع الأوراق والإثباتات المطلوبة من أجل التقديم.

المستندات والأوراق المطلوبة: