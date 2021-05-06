رئيس هيئة الترفيه يكشف عن إطلاق مبادرات الترفيه الـ20 بعد العيد

بلادي -الرياض : كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن إطلاق مبادرات الترفيه الـ20، التي ابتكرها شباب سعوديون وتبنتها الهيئة، وذلك بعد عيد الفطر المبارك. وأوضح، اليوم (الخميس)، اعتماده برنامجا للمهتم بتاريخ الرياض محمد الهمزاني، إضافة إلى عقد اتفاقية مهمة مع مجموعة “إم بي سي”. يُذكر أن برنامج الهمزاني سيتناول الأحياء القديمة في العاصمة الرياض والمنازل الأثرية.

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