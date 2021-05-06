الطقس المتوقع ليوم الجمعة: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدد من المناطق

بلادي -الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).

وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

كما توقّع استمرار تأثير الرياح النشطة التي قد تثير الأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 41 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في أبها.