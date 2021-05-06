بلادي -الرياض :
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس، 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وأوضحت أن مجموع ما أُغلق خلال 89 يوماً وصل إلى 1056 مسجداً، فُتح 1037 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامات وإحضار السجادات الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الشؤون الإسلامية” تغلق 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق لإصابة عدد من المصلين بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.