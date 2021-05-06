“الشؤون الإسلامية” تغلق 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق لإصابة عدد من المصلين بكورونا

بلادي -الرياض :

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس، 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت أن مجموع ما أُغلق خلال 89 يوماً وصل إلى 1056 مسجداً، فُتح 1037 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامات وإحضار السجادات الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.