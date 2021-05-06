في اليوم العالمي لكلمة المرور.. 5 نصائح لحماية نفسك وبياناتك

بلادي -الرياض :

في إطار الاحتفال باليوم العالمي لكلمة المرور أو السر، اليوم الخميس، تظهر أهمية استخدام كلمة قوية وغير قابلة للاختراق، ضمن أهم عناصر الأمان الرقمي، خصوصا في عصرنا هذا، الذي يعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي.

وكشف التقرير السنوي لحالة الأمن السيبراني العالمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2019 أن 80% من خروقات البيانات ناتجة عن اختراق وسرقة كلمات السر، إضافة إلى زيادة غير مسبوقة لعمليات القرصنة وسرقة الهوية، وعمليات الاحتيال.

ولحماية نفسك استخدم كلمة سر مختلفة ومميزة لكل موقع، ويجب أن تكون طويلة بأكثر من 8 أحرف إضافة إلى الأرقام والرموز الخاصة، على ألا يستطيع أحد تخمينها، مع تجنب استخدام اسمك، أو اسم حيوانك الأليف، ويمكن استخدام عبارة من 3 أو 4 كلمات عشوائية.

وينصح الخبراء بالتحقق من احتمال تعرض حساباتك للاختراق أو السرقة بشكل دوري ومنتظم، ويمكنك الاستعانة بـ”غوغل باسورد تشيك”، التي تظهر عناوين البريد وكلمات السر التي تم اختراقها.