نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة احسان الخيرية للمحتاجين ehsan في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اسجل في منصة احسان للعمل الخيري، منذ أن أعلن قبل ما يقارب شهر من الآن عن إطلاق هذه المنصة الخاصة بالتبرعات وفك كرب المحتاجين سواء من الفقراء أو الذين أثقل الدين كاهلهم وعمليات البحث متزايدة يوميا في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل وما هي هذه المنصة وهل يمكن للمحتاجين عرض حالاتهم من أجل الحصول على على التبرعات وكذلك الأشخاص الذين يريدون التبرع في شهر رمضان الذي تتضاعف فيه الأعمال، ويتبين لكم في هذا التقرير جميع التفاصيل المتعلقة بالمنصة كما نعرض لكم الطريقة الصحيحة للتسجيل إذا كنتم تريدون التبرع، فما هي منصة منصة احسان؟ وكيف يتم التسجيل فيها؟ وهل يمكن للمحتاجين التسجيل وعرض ما يعانونه من فاقة وألم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها؟

منصة احسان

هي المنصة الأولى عربيا للتبرع للفقراء والهيئات الخيرية وغير ذلك، وقد أطلقها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك ويعتبر هذا التوقيت الأمثل لإطلاقها نظرا لأن الكثير من الأشخاص يحبون التبرع في الشهر الكريم عن ما سواه نظرا لعظمة الأجر فيه، وقد توالت أعداد المتبرعين منذ أن أعلن الملك سلمان عن تبرعه بمبلغ عشرين مليون ريال سعودي، وتقترب التبرعات الآن من حاجز المليار ريال سعودي ومن المحتمل جدا أن تصل إلى هذا الرقم قبل أن ينتهي شهر رمضان المبارك نظرا الإقبال الكبير عليها من طرف الأشخاص الذين يريدون التبرع، وقد قامت المنصة حتى الآن بإطلاق عدد من الأعمال من هذه التبرعات.

هل يمكن التسجيل في المنصة

أوضحت منصة احسان أنه بإمكانك المتبرعين فقط التسجيل حيث أن المنصة لا زالت في بداية عملها وتسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف في المستقبل القريب، وأكدت أنها لا تتعامل بشكل مباشر أبدا مع الأشخاص أو الأفراد ولا يمكن أن يتحقق هذا أبدا، لكن على الراغبين في الحصول على التبرعات أن يذهبوا مباشرة إلى الهيئات الخيرية الكثيرة في المملكة العربية السعودية وعرض الحالة الخاصة بهم لهم وسيتم رفعها على المنصة من أجل أن تحصل على التبرعات من طرف عشرات الآلاف من المتبرعين الذين ينفقون أموالهم ليلا ونهارا، لذلك فإن جميع الشائعات حول طريقة التسجيل في المنصة للمستفيدين غير صحيحة.