نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سند محمد بن سلمان” صرف 100 مليون ريال لإطلاق صراح السجناء وسداد الديون في المقال التالي

عمر شويل - جدة سند محمد بن سلمان الذي قام السيد ولي العهد محمد بن سلمان بصرفه من نفقته الخاصة بواقع 100 مليون ريال لدعم الاسر الفقيرة والمحتاجين والمسجونين، ويأتي ضمن الأفعال الخيرية التي عودنا عليها ولي العهد وأيضا خادم الحرمين الشريفين قبيل دخول شهر رمضان وعيد الفطر، حيث يتم توجيه المبالغ الكبيرة التي يتم فيها دعم الفقراء بما يعود بالسعادة والرضا في دخول الايام الكريمة.

صرف 100 مليون ريال

سند محمد بن سلمان 1442

هو برنامج خدمي كبير قام بإنشاءه السيد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمساعدة الاسر الفقيرة والراغبين في الزواج والإفراج عن المسجونين، واستقبال طلبت التسجيل اليومي على رابط البرنامج من الشباب السعودي الراغبين في الزواج أو عمل مشاريع ويتم استقبال طلباتعم الرد عليهم في أقرب وقت.

حرصاً من الأمير #محمد_بن_سلمان على العمل الإنساني ودعم المجتمع بفئاته، يستمر بالخير والعطاء ويصل الأجر بالأجر في العشر الأواخر من رمضان. #١٠٠مليون_للجمعيات_والمساجين

مكرمة ولي العهد السعودي في عيد الفطر

قام ولي العهد السعودي بالتوجيه برصف 100 مليون ريال سعودي من حسابه الخاص لدعم عدد من الفئات المحتاجة والفقيرة في الشعب السعودي لإضفاء الفرحة قبيل عيد الفطر المبارك على ان يتم صرف المبالغ النقدية في مسارين اساسيين:

المسار الأول المسار الثاني دعم 29 جمعية خيرية بمبلغ 87 مليون ريال سداد ديون أكثر من 150 سجين معسر بمبلغ 13 مليون ريال.

على أن يتم صرف مبالغ الجمعيات الخيرية خلال ايام قليلة بينما يتم سدا ديون المعسرين بالسحون فورا على أن يعودوا إلى ذويهم اليوم بما يضيف البهجة والسعادة والدعاء لولي العهد.

خدمات مؤسسة محمد بن سلمان

تقوم بدعم العاطلين عن العمل والمقبلين على الزواج.

يتم السداد عن المديونين والمسجونين بالسجون.

يتم تقديم الدعم للجمعيات الخيرة والتي بدورها تدعم الأيتام والمطلقات والشيوخ الذين ليس لهم عائل ومرضى السرطان وكبار السن.

خطوات التسجيل في برنامج سند