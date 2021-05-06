نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح استخدام حاسبة القروض الشخصية لتبسيط سداد أقساط القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة القروض الشخصية لمحاولة تبسيط أقساط القرض. على مدى السنوات القليلة الماضية ، شهد عالم التمويل الشخصي تغييرًا جذريًا. إذا كنت بحاجة إلى المال ، فلا يُتوقع منك زيارة مكتب المُقرض للحصول على قرض. يمكن إكمال الأعمال الورقية عبر الإنترنت ، وفي حالة معظم المقرضين ، تكون العملية برمتها بسيطة وسريعة وخالية من المتاعب. لكن في حين تم تبسيط عملية الحصول على تمويل شخصي في جميع أنحاء البنوك والشركات، فإن مسؤولية وشروط سداد القرض لم تتغير على الإطلاق. وعندما ترى عرضًا جذابًا ، فمن واجبك اقتراض المال بعناية وسداده في الوقت المحدد. هذا يعني أنك بحاجة إلى خطة سداد مصممة بعناية. يجب أن تكون على دراية بمصروفاتك الشهرية اليوم بالإضافة إلى المحتمل أن يكون على مدى مدة قرضك الشخصي. وعليك أن تعرف بالضبط قسط القرض الذي من المحتمل أن تتحمله كل شهر.

لمساعدتك في تقدير أقساط القرض الشخصي ومبلغ القرض الذي من المحتمل أن تتحمله ، يقدم المقرضون أدوات عبر الإنترنت مثل حاسبة القرض الشخصي.

ما هي حاسبة القروض الشخصية

هذه آلة حاسبة سهلة الاستخدام تستخدم مبالغ مختلفة للقروض ، ومدد السداد ، وأسعار الفائدة لحساب قسط القرض الشهري. فيما يلي ثلاث طرق بسيطة يمكن أن تساعدك بها حاسبة الأقساط للقرض الشخصي في إدارة قرضك:

الحصول على تقدير واضح لتكلفة القرض

تعتمد التكلفة الفعلية للحصول على قرض شخصي على معدل الفائدة المتوقع أن تدفعه. وتساعدك حاسبة القروض عبر الإنترنت على فهم ذلك بالضبط. عندما تقوم بإدخال معدل الفائدة ومدة القرض ، يمكنك معرفة مقدار الدفعة الشهرية الخاص بك ، ومكون الفائدة لقرضك ، بالإضافة إلى إجمالي الدفعة المستحقة بنهاية فترة السداد الخاصة بك. تعرض لك حاسبة التمويل عبر الإنترنت مخطط دائري سهل الفهم لشرح ذلك. افهم جدول السداد الخاص بك

بمجرد إدخال تفاصيل مبلغ القرض المتوقع ، ومعدل الفائدة ، والمدة ، يجب أن توضح لك الحاسبة الأقساط الجيدة للقرض الشخصي فهي تُفكك الأقساط الشهرية المتساوية الخاصة بك بالإضافة إلى جدول السداد على مدار فترة سداد القرض. سيساعدك هذا في إدارة سداد قرضك خلال الأشهر القادمة ويعطيك فهمًا لاحتياجاتك لإدارة أموالك. اختر مبلغ القرض المناسب ومدته

أفضل جزء في استخدام حاسبة القروض عبر الإنترنت قبل التقدم بطلب للحصول على قرض هو أنه يمكنك بسهولة تعديل أصل القرض ومدته للوصول إلى الدفعة الشهرية الذي تناسبك. مبالغ أكبر للقروض تعني أقساط شهرية أعلى ودفعات فائدة والعكس صحيح. من ناحية أخرى ، تؤثر فترة سداد القرض على أرقامك بشكل عكسي. لذلك ، إذا كنت تتطلع إلى تقليل إجمالي الفائدة المستحقة عليك ، فيمكنك تقليل مدتك (وزيادة الأقساط الشهرية). طالما يمكنك إدارتها بشكل مريح ، فأنت في وضع جيد.

إذا كنت تخطط لاقتراض قرض شخصي ، فمن المهم أن تستخدم حاسبة التمويل الشخصي قبل التقديم. القيمة في التخطيط لمبلغ السداد هائلة ويمكنك أيضًا مقارنة شروط القرض والمقرضين للوصول إلى أفضل سيناريو ممكن لمتطلباتك المالية.

تقدم بعض البنوك قرض 3 مليون ريال والتي يمكنك سدادها على فترات مرنة تصل إلى 60 شهرًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا الاستفادة من تسهيلات القرض المرن التي تتيح لك خفض أقساط القرض الشهرية الخاصة بك.

استخدم حاسبة التمويل للقرض الشخصي لتقدير القسط الشهري الخاصة بك وتحقق مما إذا كنت مؤهلاً للحصول على عرض معتمد مسبقًا من إحدى الشركات أو البنوك في المملكة لاتخاذ قرار مستنير.