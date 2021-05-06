نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول المبدئي وظائف وزارة الدفاع 1442 tajnidreg mod gov sa على رابط التجنيد الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول المبدئي وظائف وزارة الدفاع 1442 tajnidreg mod gov sa حيث يمكن لم قام بالتسجيل الاستعلام على النتيجة على رابط التجنيد الموحد التابع لوزارة الدفاع السعودية 1442 وذلك للقبول المبدئي، بعدما تم الإعلان عن تفعيل موقع معرفة نتائج وزارة الدفاع اليوم، حيث يمكن من خلال هذا الرابط التعرف على أسماء المقبولين والناجحين سواء للرجال أو النساء بوظائف وزارة الدفاع السعودية، وسنستعرض من خلال هذا التقرير رابط موقع الاستعلام عن أسماء المقبولين والمرشحين والمرشحات في التجنيد الموحد للعام الحالي.

رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع 1442 tajnidreg mod gov sa

ومن الجدير بالذكر إلى أنه بالإضافة إلى الرسائل النصية التي يتم إرسالها للمقبولين والمقبولات الذين تم ترشيحهم، يمكن أيضا الاستعلام عن نتائج القبول بوزارة الدفاع السعودية إلكترونيا، وذلك عن طريق الدخول على رابط بوابة القبول بالتجنيد الموحد والاستعلام عن النتيجة وذلك عن طريق رقم الهوية الوطنية للمتقدمين والمتقدمات الذين قاموا بالتسجيل على الرابط.

نتائج القبول المبدئي وظائف وزارة الدفاع 1442

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت بالفعل عن نتائج القبول في التجنيد الموحد، كما صرحت إدارة التجنيد الموحد غن إرسالها رسائل نصية مضمونها عبارة “تم ترشيحك” أما من لم يحالفه التوفيق فستصله رسالة مضمونها “الاعتذار عن القبول”، ومن الجدير بالذكر أن بعض المتقدمين والمتقدمات والذيم قاموا بالتسجيل على رابط التجنيد الموحد ستظهر لهم حالة الطلب فارغة، وهذا مدلوله أنه لم يتم فرز الطلب الذي تقدم به بعد، هذا ويجب التنويه بأن القبول بالتجنيد الموحد يتم الإعلان عنه على دفعات وبصفة يومية.

الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي على بوابة التجنيد الموحد “وزارة الدفاع”

الدخول علي رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد. تسجيل الدخول باسم المستخدم. إدخال كلمة المرور. اختيار “استعلام نتائج وزارة الدفاع”. إدخال رقم الهوية الوطنية. إدخال البيانات المطلوبة . الضغط علي أيقونة استعلام. في حال ظهرت لك عبارة “تم ترشيحك” فهذا يعني أنه تم قبولك مبدئيا. في حال ظهرت لك عبارة اعتذار فهذا يعني أنه لم يحالفك التوفيق ولم يتم قبول طلبك.