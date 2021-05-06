نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج مكافحة المخدرات للنساء 1442 عبر رابط أبشر للتوظيف نتائج القبول المبدئي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج مكافحة المخدرات للنساء، قد أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، التي تتمثل في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي 1442، للمتقدمات على الوظائف العسكرية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على رتبة جندي في مكافحة المخدرات، حيث قد تم الإعلان عنها مسبقاً، تبعاً للمواعيد والشروط المحددة، عبر موقع تويتر الرسمي لها.

رابط نتائج مكافحة المخدرات للنساء

قد أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن أسماء المرشحين للقبول المبدئي لدى وظيفة جندي في مكافحة المخدرات، حيث أكدت على أن من تم ترشيحهم مبدئياً إلى هذه الرتبة لابد وأن يأتوا في المواعيد المحددة لهم، لعمل مقابلة شخصية، حيث أنه لا يوجد ميعاد آخر لمن يتخلف عن موعده المحدد، وقد تم إرسال رسالة نصية لهم بهذه المواعيد، حيث يتم الاستعلام عن الموعد عن طريق الدخول عل رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية، ثم كتابة رقم الطلب المقدم للتوظيف، وعند الحضور للمقابلة الشخصية بمقر لجنة القبول لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض، على طريق الدمام بالقرب من كلية نايف للأمن الوطني، لابد من إحضار هذه الأوراق من قبل المتقدمة وهي كالتالي:

إحضار نموذج موعد المراجعة الذي قد تم طباعته عبر الرابط “رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية”.

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية، مع صورتين “2” منها.

إحضار صورة واحدة من المستند الخاص بالعنوان الوطني لها.

إحضار صورة واحدة من سجل الأسرة الخاص بالمتقدمة إذا كانت متزوجة.

إحضار صورة واحدة من سجل الأسرة الخاص بوالد المتقدمة والذي يحتوي بالضرورة على اسم والدة المتقدمة.

إحضار أصل الشهادة الثانوية للمتقدمة أو ما يعادلها، مع صورتين “2” منها.

إحضار أصل شهادة المؤهل الدراسي للمتقدمة، مع صورتين “2” منها.

إحضار شهادة المعادلة للمؤهل الدراسي للمتقدمات الحاصلات على المؤهل من خارج المملكة العربية السعودية.

إحضار السجل الأكاديمي لشهادة المؤهل الدراسي، مع صورتين “2” منها.

إحضار صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة، مع توضيح الدرجة التي تم تسجيلها.

إحضار ملف لحفظ هذه المستندات السابقة.

إحضار قلم جاف أزرق.

ملاحظات هامة