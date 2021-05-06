ما يجب أن تعرفه لنظام الصندوق العقاري الجديد بالمملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة ما يجب أن تعرفه نظام الصندوق العقاري الجديد بالمملكة العربية السعودية يعنى الصندوق العقاري ابتكار برامج متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع، وتحقيق التكامل مع وزارة الإسكان لتنفيذ برامج تستفيد منها جميع المواطنين بالمملكة، وهو صندوق عقاري تنموي غير ربحي، أنشئ بمرسوم ملكي سعودي، وراس مال مئتان وخمسون مليون ريالا سعوديا، ويقدم الصندوق القروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية، وينقسم الصندوق إلى قروض خاصة وقروض استثمارية، ويقدم الصندوق العقاري برنامج تمويل سكنى مدعوم الأرباح، ويخدم هذا البرنامج بعد التمويل المستفيدين بتقديم مبلغ دعم شهرى يغطي أرباح التمويل، ويقدم صندوق التنمية العقارية 43 خدمة إلكترونية عبر أجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق، وهذه الخدمة أربعة وعشرون ساعة.

ما يجب أن تعرفه نظام الصندوق العقاري الجديد بالمملكة العربية السعودية

بناءا على تنفيذ الأمر الملكي بالمملكة هو إنشاء صندوق للتنمية العقارية، يقدم القروض العقارية للمواطنين السعودين، بهدف معاونتهم على امتلاك الشقق السكنية الخاصة بهم، وأنشئ هذا الصندوق براس مال مائتي وخمسون ريالا سعوديا، ومنذ البداية كان الهدف من الصندوق تقديم قروضا بغرض سكن للأفراد، وبعد ذلك تم توسيع نشاط الصندوق إلى خدمات للأفراد والشركات، بهدف عمل مشروعات سكنية للاستخدام السكنى أو التجاري، والى الآن تم بناء اكثر من نصف مليون وحدة سكنية إلى الآن.

مميزات الصندوق العقاري الجديد بالمملكة

إن مزايا هذا الصندوق كثيرة ومتعددة وفقا لرؤية المرحلة التنموية الجديدة بالمملكة:

تسهيل إجراءات التمويل العقاري من الجهات التمويلية المعتمدة. تعزيز الشراكة مع الجهات التمويلية للحصول للأسر على السكن الخاص بهم. الدعم الشهرى للمستفيدين من وزاره الإسكان السعودي ونظام الصندوق العقاري. تمكين المستفادين من السكن المناسب لهم. تحقيق التنمية العمرانية للمستفيدين والمواطنين.

ملامح نظام صندوق التنمية العقارية الجديد بالمملكة

تمكين المواطنين من تملك السكن الملائم له. استمرار الدعم لجميع المواطنين لتوفير سكنات خاصة مناسبة لهم. تأسيس صناديق ادخار للمواطنين والتعاون مع الجهات التمويلية. تأسيس الشركات التي تمكن من تحقيق أهداف الصندوق العقاري. تقديم كثير من الضمانات لدعم تمويل المستفيدين. إصدار المستندات والصكوك حسب الشريعة الإسلامية.

الإنجازات لنظام الصندوق العقاري الجديد بالمملكة

الصندوق العقاري الجديد اثبت نجاحه ، وذلك في تمكين حوالى 424 أسرة سعودية من الحصول على قروض عقارية، وذلك ساعد على كسب ثقة المواطنين، وبالتالي ساعد على كثير من المواطنين من التقديم لأخد هذه القروض العقارية والحصول معلى منازل تتناسب مع إمكانياتهم وحالتهم الاجتماعية.