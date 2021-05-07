نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات اسعار البنزين الجديدة أسهم شركة أرامكو شهر مايو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ان البنزين يعتبر المادة الأساسية التي يمكن من خلالها تحريك المركبات بأنواعها سواء كانت السيارات أو الشاحنات الكبيرة وغيرهما لذا فإنه لا يمكن الاستغناء عنه أبدًا، ونظرًا لكثرة الطلب عليه واستخدامه بشكل كبير فإن أسعاره دائمًا في زيادة، ومن خلال فقرات هذا المقال سوف نتحدث عن توقعات البعض بالنسبة للأسعار الجديدة للبنزين، تابعوا معنا.

الأسباب التي تؤدي إلى رفع أسعار البنزين

بالطبع لن تقوم الحكومة برفع أسعار البنزين إلا عندما تحدث أمور تستدعي رفع السعر، وفيما يلي سوف نتحدث بالتفصيل عن هذه الأسباب:

عندما يرتفع سعر الدولار مقارنةً بالجنيه المصري فإن الحكومة المصرية تضطر إلى إحداث زيادة نسبية في سعر البنزين، وإذا كان الفارق بين الدولار والجنيه كبير فإن الزيادة في السعر ستكون أكبر، ونستنتج من ذلك أن العلاقة طردية بين سعر الدولار وسعر البنزين.

هذا بالإضافة إلى أن البترول يؤثر من الناحية الأخرى على سعر البنزين، فإذا ارتفع سعر البترول في البلدان الأخرى ففي تلك الحالة يلزم أن يزداد سعر البنزين.

كما أن الحكومة تقوم بعمل إحصائيات تخص نسبة استهلاك البنزين كل عدة أشهر، وإذا لوحظ أن نسبة الاستهلاك في زيادة فإنه سيكون من الطبيعي أن يرتفع السعر.

توقعات أسعار البنزين الجديدة

سننقل لكم بعض التوقعات الخاصة بأسعار البنزين من خلال السطور القليلة القادمة، أنصحكم باستكمال القراءة بعناية وحرص:

أحد المصادر لديه توقعات بأن الزيادة سوف تحدث في أي يوم في الفترة التي تتراوح بين شهري إبريل ويونيو، وذلك بعد أن يتم مراجعة جميع أسعار البترول في بلدان العالم.

ويوجد مصدر آخر يؤكد على أن الزيادة هذه المرة لن تكون كبيرة كما كان يحدث سابقًا، نظرًا لعدم وجود فارق كبير بين سعر البنزين وسعر المواد البترولية الأخرى.