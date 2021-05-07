نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار السعودية منصة جدة التعليمية ونظام نور برقم الهوية وزارة التربية والتعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعي الحكومة السعودية لتطوير وتوفير جميع الخدمات المتعلقة بالطلبة في جميع أنحاء المملكة ولذلك لقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بتوفير الكثير من المنصات التعليمية المعتمدة لتطوير عملية التعليم وتحديثها ومن أهم هذه المنصات منصة جدة التعليمية ليقوم الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمتابعة عملية التعليم عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) .

مميزات منصة جدة التعليمية 1442

لقد أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية للارتقاء بالعملية التعليمية والسعي إلي تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية للنهوض بالتعليم ومن مميزات منصة جدة التعليمية هي :

تقوم منصة جدة التعليمية بتقديم نبذة عن الإدارة العامة والتعليم في جدة

تهدف منصة جدة التعليمية إلي تقديم التعليم المميز لكل طلاب المملكة

تقوم منصة جدة التعليمية إلي تشجيع جميع الطلاب للابتكار والأبداع والاطلاع والبحث المستمر

تقوم منصة جدة التعليمية بخلق بيئة مميزة للطلاب ومشابه لجو اليوم الدراسي الفعلي في المدارس

تشمل منصة جدة التعليمية علي جميع الخدمات الطلابية والإدارية داخل المملكة وخارجها

الاستعلام عن خدمات بوابة جدة 1442

تقوم بوابة جدة التعليمية بتوفير كافة الروابط التعليمية ومنها منصة مدرستي ونظام نور التعليمي كما توفر العديد من الخدمات وهي :

توفر بوابة جدة التعليمية رابط بوابة التعليم الوطنية الرئيسية تعمل بوابة جدة التعليمية علي توفير رابط بوابة مستقبل التي تسعي إلي توصيل المعرفة للطلاب بأسلوب حديث كما توفر بوابة جدة التعليمية للمعلمين بوابة ورابط نظام فارس الذي يمكن عن طريقه القيام بجميع الخدمات الإدارية للمعلمين. تقوم بوابة جدة التعليمية بتوفير الدليل الرئيسي للمدارس لأولياء الأمور .

نظام نور برقم الهوية

ولقد طرحت وزارة التربية والتعليم السعودية منصة نظام نور التعليمي لأداء جميع الاختبارات النهائية عليها وصدور كافة النتائج للمراحل عليها وسوف تظهر النتائج برقم الهوية الخاصة بالطالب أو ولي الأمر .