نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب ورقم الهوية 1442 عبر موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب ورقم الهوية 1442 ، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 والتي سيتم صرفها خلال شهر رمضان ، وتعمل وزارة الموارد والتنمية البشرية على تقديم العديد من الخدمات التي تساعد المواطنين ومن أهمها المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب ، تقدم مبلغ مالي للمستحقيين ومستفيدي الضمان الاجتماعي يساعدهم على شراء احتياجتهم وتلبية طلبات أسرهم ، بسبب الازمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد بظهور مرض فيروس كورونا المستجد ، وسوف نقدم لكم في هذا المقال كافة التفاصيل وخطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 .

موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب ورقم الهوية 1442

تقدم وزارة الموارد والتنمية البشرية مبلغ المساعدة المقطوعة سنويا مرة واحدة ، ويتراوح ما بين 3000 ريال إلى 15 ألف ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي ، ويمكنكم الاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب والهوية بسهولة من خلال إتباع الخطوات الآتية :

سجل الدخول إلى الموقعي الرسمي لوزارة الموارد والتنمية اليشرية .

إضغط على ايقونة الاستعلامات الإلكترونية ، ثم اختر المساعدة المقطوعة .

أدخل رقم الهوية الخاص بك ورمز التحقق .

إضغط على ايقونة ’’عرض ’’ ، وسيتم التعرف على موعد صرف المعونة .

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يتوجه المواطن إلى موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية .

يتم الضغط على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية ، ثم النقر على المساعدة المقطوعة .

إضغط على رقم الطلب الخاص بك .

إضغط على ايقونة ’’عرض ’’ .

سيظهر كافة المعلومات بالموعد النهائي لصرف المساعدة المقطوعة .

الفئات المستفيدة للضمان الاجتماعي

ألا يقل عمر المتقدم للمقطوعة عن 35 عاما .

ألا يمتلك أي سجل تجاري أو أراضي زراعية .

ألا يزيد دخل العازب عن 3000 ريال ، والمتزوج عن 8 ألف ريال .

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

يمكنكم الدخول على الموقع الرسمي لمعرفة الموعد التي حددته الوزارة لصرف الدعم الشهري ، فتعمل الحكومة السعودية على صرف راتب شهري للمستفدين من الضمان الاجتماعي من أجل مساعدة المحتاجين وتلبية طلباتهم وتحقيق العدالة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد covied 19، ويتم أيداع المستحقات المالية في حسابتهم البنكية .