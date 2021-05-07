نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط القبول بكلية الملك خالد العسكرية وزارة الحرس الوطني للجامعيين وحملة الثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط القبول بكلية الملك خالد العسكرية 1442، منذ قليل أعلنت كلية الملك خالد العسكرية، عن دورة الضباط للجامعيين، وفتح باب القبول لحملة الثانوية العامة، وذلك من خلال لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة من قبل كلية الملك خالد العسكرية، وذلك للجامعيين وحملة الثانوية العامة، وكانت الكلية قد وضعت بعض الشروط الواجب توافرها في من يريد الالتحاق بالكلية، وفيما يلي عبر هذا المقال ومن خلال موقع “ثقفني”، نتعرف على شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية للجامعيين وحملة الثانوية.

رابط القبول بكلية الملك خالد

يتم التقديم والتسجيل من خلال الدخول على رابط القبول بكلية الملك خالد.

شروط القبول بكلية الملك خالد للجامعيين

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من هذا الشرط من نشأ مع والده خارج البلاد أثناء خدمة المملكة. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخله بالشرف والأمانة. غير متزوج من أجنبية. ألا يزيد سن المتقدم عن 27 عام عند بداية الدراسة بالكلية ويستثنى الأطباء فلا يزيد سنهم عن 30 سنة. التناسق بين الطول والوزن للمتقدم بحيث لا يقل طول المتقدم عن 165 سم 52 كم كحد أدنى 188سم 95 كم حد أعلى. أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية بانتظام كلي. ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد. أن يجتاز اختبارات اللغة الإنجليزية STEP للتخصصات الصحية عدا الأطباء. يجتاز اختبارات القدرات العامة ويتم من خلال المركز الوطني للقياس. حاصل على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك للتخصصات الطبية والصحية. إنهاء فترة الامتياز للأطباء. معادلة الشهادة من وزارة التعليم للحاصلين عليها من خارج المملكة. أب يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات التخصص واختبارات اللياقة البدنية واختبارات كفاية الحرس الوطني وأن يكون مقبول أمنياً. أن يجتاز الفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل.

شروط القبول لحملة الثانوية

أن يكون المتقدم سعودي ويستثنى من كان مع والده أثناء خدمة المملكة في الخارج. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا تتعلق بالشرف والأمانة. غير متزوج من أجنبية. لا يقل السن عن 17 سنة عند بداية الدراسة ولا يزيد عن 22 سنة. تناسب الطول مع الوزن الحد الأدنى 165سم 52 كم الحد الأعلى 188 سم 95 كم. حاصل على الثانوية العامة (العلوم الطبيعية). لا يقل المعدل التراكمي عن 80%. لا تقل الدرجة الحاصل عليها عن 60% في اختبار القدرات والاختبار التحصيلي. أن يجتاز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP. أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري واختبار الياقة البدنية واختبار كفايات الحرس الوطني وأن يكون مقبول أمنياً. أن يجتاز الكشف الطبي.

موعد التقديم للجامعيين

بداية التقديم الأربعاء 07\10\1442 هجرياً الموافق 19\05\2021، وينتهي يوم الأحد الموافق 11\10\1442 الموافق 23\05\2021.

موعد التقديم لحملة الثانوية

يبدأ يوم الثلاثاء 20\10\1442 الموافق 01\06\2021، وينتهي يوم الأحد 25\10\1442 الموافق 06\06\2021.