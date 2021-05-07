نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل والقبول في كلية الملك خالد العسكرية الدفعة الجديدة 1442-1443 الحرس الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط القبول كلية الملك خالد العسكرية 1442، أعلنت لجنة القبول والتسجيل التابعة لكلية الملك خالد العسكرية، عن فتح باب التسجيل والقبول بكلية الملك خالد العسكرية الدفعة القادمة 1443، ويمكن للطلاب الخريجين من كلا من المرحلة الثانوية وحتى المرحلة الجامعية التسجيل وإمكانية الحصول على فرصة الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية العريقة، فتابعوا معنا لتتعرفوا على طريقة التسجيل وشروط القبول متابعينا الأعزاء، وقد تحدثنا عن نتائج قبول مكافحة المخدرات 1442.

تسجيل كلية الملك خالد العسكرية

ويمكنك التسجيل في الكلية بكل سهولة وهذا من خلال الموقع الرسمي للكلية، ولتقم بالتسجيل عليك اتباع الخطوات التالية بعناية عزيزنا المتابع، فتابع معنا:

اذهب إلى الموقع الرسمي الخاص بكلية الملك خالد العسكرية kkmar.gov.sa.

في شريط القوائم بالأعلى اضغط على “القبول والتسجيل”.

في القائمة بيسار الشاشة اضغط على التسجيل والنتائج.

ستفتح معك صفحة التسجيل اضغط على حملة الثانوية العامة أو حملة الشهادة للجامعيين.

اضغط على التسجيل من القائمة المنبثقة أمامك.

اضغط على قرأت كافة شروط التسجيل, وقرأت كافة تعليمات التسجيل.

انقر على “بداية التسجيل”.

قم بإدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بك بشكل دقيق.

بعد تعبئة البيانات اكتب رمز التحقق الظاهر لديك ثم اضغط على أيقونة تسجيل.

شروط القبول لحملة الثانوية في كلية الملك خالد العسكرية

ووفقا للموقع الرسمي الخاص بالكلية فهناك عدة شروط يجب أن يستوفيها المتقدم لقبوله في الكلية، وقد جاءت في الموقع الرسمي كالآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ( يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ). أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن يكون غير متزوج بأجنبية . أن لا يقل سن خريج الثانوية عند بدء العام الدراسي بموجـب بطاقـة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة . أن يتناسب طول المتقدم ;مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ) . أن يكــون حاصلاً على شــهـادة الثانويـة العامة ( العلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية ) على ان لا يقل المعدل التراكمي العام عــن ( 80 % ), ومن خريجي هذا العام الدراسي 1442هـ ( انتظام نهاري ) ولا يقبــل خريجـو الأعوام السابقة. أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات، وحاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار التحصيلي، الذي يعقده المركز الوطني للقياس. أن يؤدي اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP)، الذي يعقده المركز الوطني للقياس. أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني , … ) أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة اسباب عدم اللياقة الطبية.

موعد فتح باب التقديم

سيتم فتح باب التقديم بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة بالسعودية بدءا من الثلاثاء 20 شوال 1442 وسيتم غلق باب التسجيل في يوم الأحد الموافق 26 شوال، أي أنه سيبدأ ميلاديا من 1/6/2021 وسينتهي بعدها ب5 أيام في 6/6/2021، أما بالنسبة للجامعين فسيتم فتح باب التقديم لهم بدءا من 7 شوال الموافق 19/5/2021، وسينتهي بعدها يوم الأحد الموافق 23/5/2021.