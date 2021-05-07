نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل تطبيق ALKAHRABA والاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة الكهرباء شهر مايو برقم الهوية وتطبيق الكهرباء ALKAHRABA، بدأت الشركة السعودية للكهرباء بالإعلان عن إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الدخول على الموقع الرسمي الشركة السعودية للكهرباء، وقد أعلنت الشركة عن تطبيق الكهرباء ALHAHRABA التي يمكن من خلالها معرفة كمية الاستهلاك، ونذكر أن الشخص المستفيد من الخدمة يمكن أن يستفيد من عدة خدمات متنوعة تعرضها الشركة ومنها حساب قيمة الفاتورة، ونعرض لكافة متابعي موقعنا ثقفني كيفية الحصول على العداد الذكي وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية 1442، وخدمات الشركة السعودية للكهرباء.

كمية الاستهلاك وقراءة الفاتورة:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إمكانية معرفة كمية الاسستهلاك، وقد نصحت المستفيدين من خدمة الكهرباء بالتركيز على كمية الاستهلاك ومقارنتها بالفترة المسجلة خلال الشهر، وذلك لتجنب القراءات الخاطئة نتيجة تسرع من الشركة وذلك تم الالتفات له بعد شكوى بعض المواطنين، وقد أكدت على ضرورة التزامها بمعايير الشفافية التي يتم إنتهاجها في كل مرحلة، بالإضافة إلى أن التطبيق الذي تم الإعلان عنه يتم استخدامه من خلال الهاتف.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية:

يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الدخول على الموقع الرسمي الشركة السعودية للكهرباء، ويتم ذلك من خلال رقم الهوية، ونظراً لتساؤل العديد من المستفيدين من خدمة الكهرباء عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية، وهذه الخطوات هي:

الدخول على الموقع الرسمي الشركة السعودية للكهرباء تسجيل الدخول اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ادخال رقم الهوية الضغط على أيقونة حساب القاتورة

خدمة فاتورة الثابتة:

تعد هذه الخدمة من أفضل الخدمات التي توفرها الشركة وذلك باعتبار أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، حيث تزداد صعوبة المعيشة وغلاء الأسعار وتزايد سعر الكهرباء، فقد أوضحت الشركة خدمة الفاتورة الثابتة حيث تحدد قيمة خلال 12 شهر على مدار العام، حيث يتم من خلالها تقسيط مبلغ الفاتورة.

ومن جانب آخر في حالة أن الشخص المستفيد من الخدمة لم يقم بسداد قيمة الفاتورة يتم قطع الخدمة عنه، بعد توجيه التنبيه والتحذير عدة مرات، ويتم فصل الخدمة بشكل نهائي في حالة امتنع المستفيد عن سداد قيمة فاتورة الكهرباء لمدة شهريين متتاليين.

رابط تحميل تطبيق الكهرباء ALKAHRABA:

يمكن للشخص المستفيد الاستفادة من الخدمة من خلال التعامل عن طريق المحمول وذلك من خلال تحميل تطبيق الكهرباء، وذلك من خلال:

إيراد السعودية للكهرباء في الربع الأول بعد إلغاء الرسم الحكومي:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر، أن نتائج إيراد الشركة في الربع الأول لها من عام 2021 يسجل 13.35 مليار ريال سعودي، بينما بلغ إجمالي الربح 2.9 مليار ريال سعودي والربح التشغيلي 2.3 مليار ريال سعودي، أما صافي الربح بلغ 1.7 مليار ريال سعودي.