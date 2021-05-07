أبشر نتائج القبول وزارة الداخليه وظائف عسكريه نسائيه 1442 هيئة مكافحة المخدرات

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وزارة الداخليه وظائف عسكريه نسائيه 1442 التابعة إلى هيئة مكافحة المخدرات تم الإعلان عنها عبر أبشر نتائج القبول عبر منصة أبشر التوظيف، ومن ثم أصبح في مقدور كل مواطنة سُعُودية مُتقدمة إلى هذه الوظيفة من الولوج إلى حساب أبشر وإدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية أو رَقَم طلب التوظيف ومن ثَم الاستعلام عن القبول المبدئي لها في هذه الوظائف، وفيما يلي سوف يتم توضيح ما يجب على كل متقدمة فعله بعد القبول المبدئي لها بالتفصيل.
وزارة الداخليه وظائف عسكريه نسائيه 1442 هيئة مكافحة المخدرات
تم الإعلان في وقت سابق عبر وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن توفر مجموعة من الوظائف العسكرية الشاغرة للنساء وهي وظيفة (رتبة جندي)، ولقد تم وضع مجموعة من الشروط تم على إثرها القبول المبدئي لمجموعة من المتقدمات، ولقد ظهرت نتيجة القبول حاليًا ويُمكن الاستعلام عنها بسهولة عبر الدخول إلى منصة أبشر التوظيف.
خطوات التسجيل في وظائف عسكريه نسائيه 1442 مكافحة المخدرات
على المواطنات المقبولات في هذه الوظائف العسكرية للسعوديات اتباع الخطوات التالية من أجل استكمال باقي خطوات التوظيف:
- إحضار نموذج نتيجة القبول وموعد المراجعة الذي قد تم الحصول عليه عبر منصة ابشر التوظيف.
- اصطحاب بطاقة الهُوِيَّة الوطنية للمُتقدمة، مع ضرورة تسليم 2 صورة من بطاقة الهُوِيَّة الخاصة بها أيضًا.
- تقديم صورة من (سجل الأسرة) الخاص بالوالد، على أن يكون متضمنًا اسم الوالدة.
- إذا كانت متزوجة؛ فهنا يجب إحضار سجل الأسرة الخاص بالزوج.
- طباعة العنوان الوطني للمتقدمة وتقديمه مع باقي المستندات.
- تقديم أصل + 2 صورة من شهادة إتمام الثانوية العامة أو أي شهادات أخرى معادلة مقبولة ومعتمدة.
- تقديم الأصل من أي شهادة دراسية إضافية تم الحصول عليها سواء درجة البكالوريوس أو الدبلومات المهنية أو درجات الماجستير والدكتوراه + 2 صورة من كل مؤهل؛ ولكن لا بُد أن يكون قد تم تسجيلها في أثناء التقديم عبر أبشر التوظيف.
- تقديم صورة من شهادة اجتياز اختبار القدرات العامة (مركز قياس).
- حفظ المستندات بالكامل في مظروف مناسب وإحضار قلم جاف أزرق.
- لا يُمكن اصطحاب المرافقين في أثناء تسليم أوراق التقديم.
- لا يُمكن اصطحاب أي حقائب في أثناء الولوج إلى حجرة تقديم مستندات التوظيف ولا يسمح سوى بِ اصطحاب بطاقة الهُوِيَّة فقط مع مِلَفّ حفظ المستندات.
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