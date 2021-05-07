أبشر نتائج القبول وزارة الداخليه وظائف عسكريه نسائيه 1442 هيئة مكافحة المخدرات

وزارة الداخليه وظائف عسكريه نسائيه 1442 التابعة إلى هيئة مكافحة المخدرات تم الإعلان عنها عبر أبشر نتائج القبول عبر منصة أبشر التوظيف، ومن ثم أصبح في مقدور كل مواطنة سُعُودية مُتقدمة إلى هذه الوظيفة من الولوج إلى حساب أبشر وإدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية أو رَقَم طلب التوظيف ومن ثَم الاستعلام عن القبول المبدئي لها في هذه الوظائف، وفيما يلي سوف يتم توضيح ما يجب على كل متقدمة فعله بعد القبول المبدئي لها بالتفصيل.

وزارة الداخليه وظائف عسكريه نسائيه 1442 هيئة مكافحة المخدرات

تم الإعلان في وقت سابق عبر وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن توفر مجموعة من الوظائف العسكرية الشاغرة للنساء وهي وظيفة (رتبة جندي)، ولقد تم وضع مجموعة من الشروط تم على إثرها القبول المبدئي لمجموعة من المتقدمات، ولقد ظهرت نتيجة القبول حاليًا ويُمكن الاستعلام عنها بسهولة عبر الدخول إلى منصة أبشر التوظيف.

خطوات التسجيل في وظائف عسكريه نسائيه 1442 مكافحة المخدرات

على المواطنات المقبولات في هذه الوظائف العسكرية للسعوديات اتباع الخطوات التالية من أجل استكمال باقي خطوات التوظيف: