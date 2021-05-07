نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 للجامعيين والثانوية وشروط القبول والتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 ، أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية للجامعيين وحملة الثانوية العامة، وذلك وفقاً لشروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1442 والتي تم الإعلان عنها وتوضيحها عبر الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني السعودي وموقع كلية الملك خالد العسكرية عبر الإنترنت، وسنرفق لكم أدناه رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية دورة الضباط الجامعيين وحملة الثانوية العامة.

تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442

وقالت وزارة الحرس الوطني السعودي أنه سيتم بدء تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 للجامعيين يوم الأربعاء بتاريخ 1442/10/07هـ الموافق 2021/05/19م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1442/10/11هـ الموافق 2021/05/23م، أما بخصوص التقديم للثانوية يبدأ يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1442/10/20هـ الموافق 2021/06/01م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1442/10/25هـ الموافق 2021/06/06م، كلية الملك خالد العسكرية القبول والتسجيل للجامعيين والثانوية.

هذا وأوضحت وزارة الحرس الوطني شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 للجامعيين وحملة الثانوية العامة، وفقاً لمعايير يجب العمل بها عند التقديم في كلية الملك خالد العسكرية وسنرفق لكم رابط التسجيل في الحرس الوطني وتقديم كلية الملك خالد العسكرية القبول والتسجيل 1442.

شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 للجامعيين



أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون غير متزوج بأجنبية.

ألا يزيد سن المتقدم -عند بدء العام الدراسي-بموجب بطاقة الهوية الوطنية على 27 سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم على (30) سنة.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى 165 سم – 52 كجم والحد الأعلى 188 سم – 95 كجم

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألّا يقل تقديره عن (جيد) في التخصصات المطلوبة اضغط هنا وألّا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

أن يؤدي اختبار (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك للتخصصات الصحية عدا الأطباء.

أن يؤدي اختبار (القدرات العامة) الذي يعقده المركز الوطني للقياس و ذلك للتخصصات النظرية فقط

الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.

إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات الخارج.

أن يجتاز جميع إجراءات القبول اختبارات التخصص ،المقابلة الشخصية ، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني.

أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي.

شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 للثانوية

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون غير متزوج بأجنبية.

أن لا يقل سن خريج الثانوية عند بدء العام الدراسي بموجـب بطاقـة الهوية الوطنية عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى 188 سم – 95 كجم.

أن يكــون حاصلاً على شــهـادة الثانويـة العامة العلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية على أن لا يقل المعدل التراكمي العام عــن 80 % ومن خريجي هذا العام الدراسي 1442هـ انتظام نهاري ولا يقبــل خريجـو الأعوام السابقة.

أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات، وحاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار التحصيلي، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.

أن يؤدي اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP)، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.

أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني.

أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج.

رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 للجامعيين والثانوية

أوضحت وزارة الحرس الوطني أنه يُمكنكم تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 للجامعيين والثانوية من خلال الدخول عبر رابط لجنة القبول والتسجيل ، وذلك في الموعد الموضح أعلاه، هذا وسوف نتابع معكم المزيد من التفاصيل فيما يخص صدور نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1442، وذلك بعد الانتهاء من فترة القبول والتسجيل وفترة المراجعة والفرز لجميع الطلبات المقدمة.