رابط موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وشروط التقديم في مقطوعة الضمان الإجتماعي

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين خلال الفترة الحالية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة على الكثير من محركات البحث الشهيرة وأبرزها “جوجل” بالإضافة إلى كثرة الأسئلة والإستفسارات على أبرز مواقع التواصل الإجتماعي خاصة “تويتر”، وتعود هذه الأهمية لبرنامج المساعدة المقطوعة إلى أنه يُعتبر أبرز برامج الدعم التي تقف بجانب المواطن السعودي والأسرة السعودية وتمد لهم يد العون في مساعدتهم على تحمل الظروف المعيشية الصعبة بسبب غلاء الأسعار في الفترة الحالية، فقد تم إرتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة السعودية مؤخراً والتي كانت تسعى من خلالها الحكومة إلى رفع معدل النمو الإقتصادي ومستوى معيشة المواطنين السعوديين ولكن قد أثرت هذه الإجراءات بشكل أو بآخر على نوعية حياة الكثير من السعوديين، ولذلك قد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مقطوعة الضمان الإجتماعي ليكون داعماً للمواطن السعودي بمساعدته بمبالغ مادية بشكل سنوي بحد أقصى 35 ألف ريال إذا انطبقت فيه الشروط التي سنوضحها لكم خلال المقالة، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي وشروط التقديم، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

هناك عدة شروط نوضحهم لكل مواطن سعودي أو أسرة سعودية تنوى التقديم على المساعدة المقطوعة والإستفادة من دعمها، والشروط كالتالي:

أولاً من ناحية الجنسية يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ثانياً من ناحية العمر يجب ألا يقل عمره عن 35 عام وقت التقدم.

ثالثاً لا يمتلك أو تكون بحوزته أي سجلات تجارية.

رابعاً لا يزيد ما يتقاضاه شهرياً عن 2000 ريال سعودي.

موعد صرف المقطوعة

نأتي الآن للإجابة على أهم الأسئلة وأبرزها على مواقع التواصل الإجتماعي ألا وهو “متى تنزل المقطوعة”، ونُبين لكل قرائنا أنه جتى الآن لم تحدد الوزارة الموعد الرسمي للنزول على موقعها الرسمي وسنوافيكم بأي تفاصيل جديدة فور حدوثها.