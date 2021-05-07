ارامكو تعلن مراجعة انخفاض اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مايو 2021

توقعات أسعار البنزين في السعودية كل فترة تقوم الحكومة بالتنويه عن القيام برفع سعر البنزين وذلك يحدث رغمًا عنّا، حيث أن الحكومة تكون مضطرة إلى ذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار إذا ما قورن بسعر الريال السعودي، فحينها نكون مضطرين إلى زيادة سعر جميع أنواع الوقود والمواد البترولية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل إنه عندما يزداد الطلب عليه بشكل مبالغ فيه يكون من الطبيعي أن تحدث زيادة في السعر.

اسعار البنزين الموقع الرسمي لشركة أرامكو

تمتلك شركة أرامكو موقع إلكتروني يتم عرض عليه كافة التحديثات والأسعار العالمية بسوق النفط حالياً، كما تحرص الشركة من خلال الموقع تحديد كل خدماتها وتوضيح جهودها في الحفاظ على البيئة، كما تم نشر من خلالها الكثير من الإقرارات التي تفيد أسباب رفع أسعار البنزين والتي تعود بشكل أساسي إلى فكرة الحكومة التي يتم تطبيقها حالياً بالمملكة العربية السعودية.

ارتفاع أسعار البنزين بالسعودية

لقد صرحت شركة أرامكوا خلال بيان يوم السبت مساءً أن أسعار أبريل عام 2021 هي “أخضر 91 بنزين: 1.199 ريال للتر الواحد، أحمر 95 بنزين يبلغ: 2.1 ريال للتر، ديزل يبلغ 0.22 ريال، ثمن غاز النفط المسال يبلغ: 0.75. ريال ثمن الكاز يبلغ 0،70 ريال “.

توقعات أسعار البنزين

نتيجة للتطورات التي تخضع لها شركة أرامكوا الآن تم رفع أسعار وقيمة البنزين والنفط في السوق السعودي، ولذلك يمكننا طرح الأسعار المتوقعة للبنزين من خلال الآتي:

بنزين 91 يبلغ 1.81 ريال للتر.

بنزين 95 بلغ حوالي 1.75 ريال للتر.

بنزين الديزل يبلغ 0.52 ريال للتر.

غاز النفط المسال يبلغ حوالي 0.75 ريال للتر.

لا تعتبر تلك الأسعار نهائية، حيث سيتم الإعلان رسمياً عن كافة التغيرات التي ستطرأ على سوق النفط، كما سيتم تحديد نسب الزيادات في جميع أنواع البنزين.