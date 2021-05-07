موعد صرف الدفعة 42 حساب المواطن قبل العيد 2021 وشروط التسجيل

موعد صرف الدفعة 42 حساب المواطن قبل العيد 2021 من أهم الأمور التى يترقبها المواطنين في المملكة العربية السعودية فـ دعم الاستحقاق النقدي من أهم الخدمات التى تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة فئات عديدة في ظروف المعيشة التى يحتاجونها، ضمن برنامج الدعم المالي السعودي الذي يقدم كل شهر، كما حددت الوزارة شروط التسجيل في دعم حساب المواطن بدقة حتى يصل الدعم لمستحقيه، ويتم التسجيل في حساب المواطن من أي مكان في المملكة العربية السعودية إلكترونيًا للتيسير والتسهيل على المستفيدين، وفي التوقيت الحالي يبحثون عن موعد صرف الدفعة 43 حساب المواطن فهى الدفعة الجديدة المنتظر صرفها خلال الأيام القليلة القادمة.

موعد صرف الدفعة 42 حساب المواطن قبل العيد

من المنتظر موعد صرف الدفعة 42 حساب المواطن قبل العيد أن يكون يوم 10 مايو الجاري باعتباره الموعد الشهري لصرف الدعم النقدي كل يوم عشرة من الشهر الميلادي وفي حالة أن تصادف يوم 10 يوم جمعة أوسبت أو إجازة رسمية تصرف في اليوم الذي يليه، لدعم المستحقيين والأسر الفقيرة في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وفق شروط التسجيل في دعم المواطن المحددة بدقة، فلم يتبقى سوا أيامًا معدودة عن موعد صرف الدفعة 42 فهى دفعة عيد الفطر المبارك.

شروط التسجيل في دعم حساب المواطن

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط التسجيل في دعم حساب مواطن على النحو التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يكون المتقدم من المقيمين في المملكة. يكون المتقدم من محدودي الدخل وتحت خط الفقر. تقديم الأوراق التى توضح الدخل السنوي والشهري. ألا يكون دخل الفرد زائد عن 20 ألف دولار سنوياً.

استعلام حساب المواطن

حددت خطوات التسجيل في حساب المواطن والاستعلام عن دفعات الدعم النقدي على النحو التالي: