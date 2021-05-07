طرق استقدام الزوجة إلى السعودية

استقدام زوجه المقيم الأجنبي إلى السعودية، انه من اهم ما يشغل أي مقيم في السعودية اجنبي الجنسية أن تأتى زوجته معه إلى السعودية، ولكن نجد الكثير من المقيمين الأجانب ليس لديهم معرفه الاجراءات لي استقدام الأسرة، فهم لا يعرفون الأوراق المطلوبة ولا الرسوم التي يتم دفعها، ولكن نجد أن المملكة العربية السعودية قامت بتسهيل الاجراءات من خلال المواقع الإلكترونية هو موقع يخص وزارة الداخلية السعودي ومن خلال منصات يتم التعامل معها لتسهيل كافه الاجراءات، نجد أن هذا المقال يوضح العديد من الشروط التي يجب توافراها لعمل طلب الاستقدام، يوجد العديد من المهن تمنع الحكومة السعودية من استقدام أزواجهم واغلبهم مهن حرافيه مثل السباك والعامل الزراعي والسائق الخاص والعامل الصناعي.

المستندات المطلوبة لاستقدام الزوجة إلى السعودية

هي أن تقوم الزوجة بتحضير جواز السفر الخاص بها وأبناءها.

أن يكون الزوج من أصحاب المهن المتاح لهم استقدام زوجاتهم.

توثيق شهادة المؤهل من القنصلية السعودية والسفارة السعودية في البلد الأم.

تقديم وثيقه الزواج إلى القنصلية والسفارة السعودية حتى يتم التوثيق ومصدق عليها.

صور شخصيه للزوجه والأولاد بشرط أن تكون خلفيه بيضاء مقاس 6*4.

أن تكون أقامة الزوج ساريه وتقديم صورة منها.

هو أن يقوم المقيم بطباعه طلب الاستقدام والقيام بملأ البيانات المطلوبة وتوقيعها من صاحب العمل وتوثيقها من الغرفة التجارية.

استقدام الزوجة من خلال المواقع الإلكترونية

من الممكن أن يقوم الزوج بإنهاء كافه الاجرءات والمستندات المطلوبة إلكترونيا من خلال المواقع المتاحة مثل ابشر وتساهيل وهي تقوم إنهاء اجرءات المستقدمين الأجانب المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن طريق الكمبيوتر واستخراج كافه الشهادات وتقوم هذه المنصات بالتعاون مع الإدارة العامه لشؤن الوافدين بوزارة الداخلية السعودية.

الخطوات المتبعة لعمل الاستقدام إلكترونيا

يقوم الزوج التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الداخلية من خلال موقع ابشر. لابد من طباعه نموذج الاستقدام المقدم إلكترونيا. اتبع الاجراءات الخاصة بالموقع بعد أدخال رمز الدخول وكلمه السر. يقوم ملئ البيانات الخدمات الإلكترونية ويقوم بالضغط على زرار الإدارة العامه لشؤن الوافدين. اتباع التعليمات جيدا من خلا الموقع ابشر تقديم بيانات كافيه عن الكفيل وبيانات صحيحه عن مقدم الطلب. في حاله عدم الرد خلال30 يوم يعتبر الطلب ملغى. اتباع كل خطوات الموقع بطريقه صحيحه حتى يتم التسجيل بنجاح.

الرسوم المدفوعة لاستقدام الزوجة إلى السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية أن الرسوم الخاصة لاستقدام الزوجة هي 400 ريال سعودي للشهر الواحد، إذا اصبحت الزيارة لمدة تتراوح سته اشهر للزوجه المبلغ المدفوع هو 3000 الأف ريال سعودي، إذا تم زيادة المدة الزيارة إلى عام يكون سعرها 5000 الأف ريال سعودي، أما إذا اصبحت الزيارة لمده عامين يتم دفع 8000 الأف ريال سعودي.

الحالات الممنوعة من الاستقدام داخل السعودية