نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم المشترك والخدمة الثابتة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الشركة السعودية للكهرباء عن ضرورة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو، حيث أوضحت أن يقوم المواطن بقوة التركيز على الاستهلاك في الفاتورة التي تقدمها شركة الكهرباء، ويجب أن نقوم بالمقارنة بفترة الاستهلاك في الفاتورة، ويجب أن نقارنها بالاستهلاك المسجل من خلال العداد لكي لا يظهر لنا أي خطأ في العدادات الكهربائية، وفي هذا الحالة يتم تحميل التطبيق الذي يكون خاص بالشركة للهواتف الذكية، ومن خلال مقالتنا يتيح لنا أن نعرض لكافة متابعينا عن استعلام فاتورة الكهرباء برقم المشترك وتفاصيل الخدمة الثابتة وكيفية قراءة الفاتورة.

استعلام فاتورة الكهرباء

من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي الذي يقدمه الشركة السعودية للكهرباء، يتيح للمشترك آت يستعلم إلكترونياً عن قيمة الفاتورة التي تم استهلاكها وأيضاً حجم الاستهلاك الشهري، ومن خلال الدخول عبر الموقع الرسمي يجب أن يتم تسجيل رقم المشاركة أو رقم العداد الكهربائي، ويتم اختيار نوع الحساب وفى هذه الحالة يتم عرض الفاتورة ويتم أيضاً السداد إلكترونياً، ويتم السداد ويتم الخصم من الدفع الإلكتروني أو الحساب البنكي الذي يتم تقديمه للعميل .

كيف تستطيع قراءة فاتورتك؟

نوضح لكل المتابعين من خلال موقع ثقفني كيفية قراءة الفاتورة، كما أوضحت لنا الشركة العربية السعودية متابعة الاستهلاك الذي تم استهلاكه عندما يتم قراءة العداد، وفي هذة الحالة إذا كانت فاتورة الكهرباء أقل من الذي يظهر في العداد تكون في هذه الحالة قراءة العداد صحيحة في كمية الاستهلاك الذي تم استهلاكها، وفي حالة إذا زادت القراءة في الفاتورة عن قراءة العداد تكون في هذه الحالة قراءة العداد خاطئة، وبالتالي نستطيع مراجعة الشركة للخطأ الذي ظهر، ويجب في هذه الحالة إرسال شكاوى والزمان من خلال الموقع الرسمي له.

خدمة الفاتورة الثابتة الاشتراك والإلغاء

يستطيع العملاء أن يقوموا بالاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة، لكي يستطيعون الاستمتاع بجميع مزاياها ويتم الدفع مقدماً الاستهلاك عن ١٢ شهراً، وفي هذه الحالة يتم خصم القيمة المدفوعة، وإذا زاد الاستهلاك المبلغ المدفوع لا تنقطع الخدمة، ويستطيع أيضاً أن يتم اشتراكه في هذه الخدمة من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي لشركة الكهرباء، وفي هذه الحالة يتم الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة وبالتالي سوف يتم تفعيل الاشتراك، وفي حالة الإلغاء يتم التسجيل بنفس الخطوات الذي قدمناها لكل متابعينا في موقع ثقفني.