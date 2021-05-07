نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل باطول فترة سداد في المقال التالي
تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون تحويل راتب ، أعلنت أحد البنوك في المملكة العربية السعودية عن شروط الحصول على تمويل شخصي 100الف ريال بدون كفيل وبدون تحويل راتب باطول فتره سداد، وكان هذا القرض من أكثر القروض التي كان يبحث عنها العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية نظرًا لإجراءاتها السهلة الميسرة وعدم وجود أي تعقيد بها، كما أنها ستساعد الكثير من الشباب على إيجاد فرص جديدة لبدء حياة أفضل.
تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون تحويل راتب
تعد الشركة السعودية للتمويل واحدة من أكبر الشركات التي تمول الشباب وتعطيهم قروض في المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت في الفترة الأخيرة عن قرض جديد سيغير من حياة الكثير من الناس من الناحية المادية فيما يخص المعيشة بكل أشكالها، وهذا التمويل هو عبارة عن لا يتم فيه تحويل الراتب ولا يحتاج إلى كفيل أو ضامن من أجل الحصول عليه، فتقدمه الشركة السعودية للتمويل بأبسط الشروط ومن دون أي تعقيد في أي بند من بنود القرض، فتتميز هذه الشركة بأنها شركة مرنة في تعاملاتها بالإضافة إلى أن إجراءاتها سهلة وذلك من أجل أن تكسب عدد أكبر من العملاء.
مميزات القرض من دون ضامن أو تحويل الراتب
قدمت الشركة السعودية هذا القرض إلى المواطنين بالكثير من المزايا والخصائص ومن بين هذه المميزات ما يلي:
- يصل تمويل القرض إلى مائة ألف ريال سعودي.
- هامش الربح الذي تأخده الشركة قليل.
- تتعامل هذه الشركة مث تعاملات المصارف الحكومية فتقدم القرض من دون أن يحتاج إلى ضامن أو إلى تحويل راتب المتقدم.
- فترة سداد القرض طويلة تصل إلى 5 سنوات.
- يمكن للعميل أن يقوم بالسداد في أي وقت مبكر.
- يتوافق القرض مع أحكام الدين الإسلامي.
- نسبة الاستقطاع في القرض تصل إلى ما يقرب من 60%.
- القرض متوفر لمن يعمل في الحكومة أو في مكان خاص، كما أنه موفر لمن يحمل الجنسية السعودية أو من هو مقيم فقط بالمملكة.
كيفية الحصول على القرض
هناك بعض الخطوات من أجل الحصول على هذا التمويل وهي:
- تقديم صورة البطاقة الشخصية.
- كشف حساب للبنك في آخر 3 أشهر.
- تعريف حديث بالراتب.
- ملء نموذج لطلب التمويل عبر الموقع الرسمي للشركة السعودية للتمويل.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل باطول فترة سداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.