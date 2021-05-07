نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي، تم تدشين حملة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حيث أصدر قراراً وزارياً بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الاولي؛ وفق اعداد كثيرة من التخصصات وعلي مراحل مختلفة، وتطبق بنسب محددة علي ثلاث سنوات.

توطين الوظائف في المدارس واهم التخصصات المتاحة

ومن القرارات التي اصدرها الراجحي هي صياغة استراتيجية سوق العمل في منشآت القطاع الأهلي والخاص وذلك من خلال عدة تخصصات لضمان تطوير وتنمية بيئة سوق العمل في المملكة ورفع الكفاءات وتطويره لكي يلحق بالأسواق العالمية، من حيث التنافس والعمل على استقطاب أصحاب الخبرة والمهارات،

قد أستهدف القرار الوزاري الجديد زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية لجميع التخصصات للحد من البطالة وأعطاء فرصة لخريجي الجامعات من الشباب في الالتحاق بالتخصصات التالية:

الرياضيات

الفيزياء

الأحياء

العلوم والحاسب الآلي

اللغة العربية

الهوية الوطنية

الدراسات الإسلامية والاجتماعية

التربية الفنية، التربية البدنية

جميع هذه التخصصات سوف يتم زيادة التوطين بها كمرحلة أولي في المدارس العالمية، حيث أن القرار حث علي توفير 28000 وظيفة تعليمية لمساندة خريجي الجامعات من أبناء وبنات المملكة في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث السنوات القادمة، وقد اصبح القرار جزء من خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في زيادة فرص مشاركة أبناء المملكة العربية السعودية في سوق العمل وزيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة، قد شمل قرار العمل المرن لطلاب الجامعات من أجل توفير العمل لهم بديل عن تقضية أوقات الفراغ والعطل في المولات والمطاعم والكافيهات.

الخطة التعليمية في المملكة العربية

شهدت الخطة التعليمية في المملكة عن بعد تفوقاً ملحوظاً حيث وفرت وزارة التربية والتعليم منصة مدرستي للتواصل مع كلا من الطالب وولي الامر والمعلم، وقد وفرت المنصة نظام تعليمي متفوق؛ نظام نور التعليمي الذي من خلاله تم استخراج نتائج الطلاب فور ظهورها،

قد شهدوا خبراء بمنظمات دولية بناج تجربة المملكة في التعليم عن بعد بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، مؤكدين أن المملكة قدمت نموذج عالمي متقن ومميز من خلال منصة مدرستي، وأكد رئيس وحدة التقنية والذكاء الاصطناعي في التعليم بمنظمة اليونسكو الدكتور “فنغتشون مياو” أن المملكة من الدول القليلة التي طورت نظام التعليم الإلكتروني عن بعد بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد؛ وقد نتج عن ذلك جودة عالية في نواتج الخطة التعليمية.

منصة مدرستي ونظرة المملكة في التعليم عن بعد

اوضحت وزارة التربية والتعليم في المملكة أن الوزارة قد درست بعناية تامة حالة التعليم الالكتروني وتأثيره علي التعليم العالي والتعليم العام خلال جائحة كرونا التي استهدفت جميع بلدان العالم،

وقد استثمرت الوزارة برامج دراسية وتقنية حديثة وحلول تساعد الطلاب علي التعليم الالكتروني، ونظام منصة مدرستي الفريد والمميز بكل جوانب التعليم الالكتروني عن بعد